"تشات جي بي تي" بات قادرًا على التحدث بالصوت ورؤية الصور

تستعد شركة “أوبن إيه آي” لإطلاق تحديثٍ رئيسي سيمكن بوت الدردشة الشهير الخاص بها “تشات جي بي تي” من إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل باستخدام الصور، مما يجعله أقرب إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي (AI) الشائعين مثل “سيري” من “أبل”.

وقالت “أوبن إيه آي” في منشور على مدونة يوم الاثنين إن ميزة الصوت “تفتح الأبواب أمام العديد من التطبيقات الإبداعية والمركزة على إمكانية الوصول”.

وعادةً ما يتم استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المماثلة مثل “سيري” ومساعد صوت “غوغل” و”أليكسا” من “أمازون” لتعيين المنبهات والتذكيرات وتقديم المعلومات من الإنترنت.

ومنذ ظهوره الأول العام الماضي، تم تبني “تشات جي بي تي” من قبل الشركات لمجموعة واسعة من المهام من تلخيص المستندات إلى كتابة التعليمات البرمجية للكمبيوتر، مما أثار سباقًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإطلاق عروضها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويمكن لميزة الصوت الجديدة في “تشات جي بي تي” أيضًا سرد قصص ما قبل النوم، وحل المناقشات على طاولة العشاء، والتحدث بصوت عالٍ عن النص الذي يدخله المستخدمون.

وقالت “أوبن إيه آي” إن شركة “سبوتيفاي” تستخدم التكنولوجيا ليتمكن منشئو المحتوى على المنصة من ترجمة محتواهم إلى لغات مختلفة.

ومع دعم الصور، يمكن للمستخدمين التقاط صور للأشياء من حولهم والطلب من “تشات جي بي تي” استكشاف سبب عدم بدء تشغيل الشواية، أو استكشاف محتويات الثلاجة للتخطيط لوجبة، أو تحليل رسم بياني معقد للبيانات المتعلقة بالعمل.

وفيما كانت عدسة “غوغل” الخيار الشائع للحصول على معلومات حول الصور، إلا أن الوضع قد يتغير مع تحديث “تشات جي بي تي” الجديد.