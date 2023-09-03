تصميم أنيق وأداء سريع.. مواصفات هاتف Vivo V29e

أطلقت شركة Vivo مؤخراً أحدث هواتفها الذكية V29e، والذي يأتي بتصميم أنيق وأداء سريع، مما يؤهله لأن يكون من بين أفضل هواتف الأندرويد هذا العام.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هاتف Vivo V29e يأتي بهيكل ذي تصميم أنيق مقاوم للماء والغبار، حيث تبلغ أبعاد الجهاز 164.4/74.9/7.6 ملم، ويصل وزنه إلى 181 غراماً.

ويحمل الهاتف شاشة حديثة من نوع AMOLED، والتي تعمل مع تقنيات HDR10+، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.78 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2400/1080 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً.

ويعمل هاتف V29e بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات Funtouch 13، وتم دعمه بمعالج قوي من نوع Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات متطور من نوع Adreno 619، كما تم تزويد بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 128 و256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن الهاتف الذكي يحمل كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 64+8 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

وجهزت Vivo هاتفها الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إلى جانب منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع بقدرة 44 واطاً.