تطبيقات مجانية على "آيفون" لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. تعرّفوا عليهم

ان أغلب المجالات التقنية اليوم تدور حول الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن إنشاء مختلف أنواع المحتوى بمجرد استخدامك هاتف الآيفون.

ومع وجود تطبيق الذكاء الاصطناعي المناسب، يمكنك توليد النصوص والصور وغيرها. لنتعرف إلى مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المجانية التي تضع أدوات الإبداع داخل هاتفك الذكي مباشرة.

تطبيق للكتابة

إذا كنت تكتب كثيرا، فمن المؤكد أنك ستقدّر وجود روبوت المحادثة “شات جي بي تي” على هاتفك. أتاحت أوبن إيه آي استخدام الروبوت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، وكان له تأثير بالغ على العالم حتى الآن. توجد العديد من تطبيقات الويب المبنية على “شات جي بي تي” ويمكنك استخدامها على هاتفك، لكن الشركة أصدرت التطبيق الرسمي على الهواتف الذكية.

يتيح لك التطبيق على هاتف الآيفون إمكانية استخدام النموذج الجديد الذي أعلنت عنه أوبن إيه آي مؤخرا “جي بي تي 4 أو” مجانا، وهو نموذج يوفر تنوعا كبيرا في التعامل مع مجموعة كبيرة من المهام، بدءا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى توليد أفكار إبداعية مختلفة. وواجهة التطبيق بسيطة وسهلة الاستخدام، لذا بإمكان من لا يملكون خبرة في مجال التكنولوجيا استخدامه بسهولة.

تطبيق للصور

تطبيق “درو ثينجس” (Draw Things) هو مولد صور بالذكاء الاصطناعي يعمل مباشرةً على أجهزة الآيفون الحديثة، وهو ما يتيح إمكانية إنشاء أي نوع من الصور، بدايةً من الصور الواقعية إلى الرسوم التوضيحية الكرتونية، مستخدما نماذج “ستيبل ديفوجن” (Stable Diffusion) مفتوحة المصدر.

لكن يجب أن تعلم أن نماذج “ستيبل ديفيوجن” التي يستخدمها التطبيق لتوليد صور بالذكاء الاصطناعي قد تستهلك مساحة تخزين كبيرة جدا، فإذا لم يكن لديك مساحة كبيرة متاحة، عليك توفير بعض المساحة على نظام التشغيل “آي أو إس” قبل الشروع في تثبيت التطبيق.

تطبيق لاستبدال الوجوه

تطبيق “ريفيس” (Reface) هو تطبيق ظريف، وذلك بفضل قدراته الواقعية للغاية والمضحكة أحيانا في تبديل الوجوه في الصور بالذكاء الاصطناعي. بإمكانك مثلا تبديل وجهك ووضعه على جسد أحد المشاهير أو وضع وجهك في مشهد سينمائي شهير. لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا تقنيا للاستفادة من التطبيق، فببضع ضغطات فقط يمكنك الحصول على محتوى يجلب الضحك.

ومع هذا، تتجاوز فوائد التطبيق حدود المرح والضحك، إذ يمكن الاستفادة من نفس التقنية التي تستخدم في عمليات تبديل الوجوه في أغراض عملية أكثر، مثل تركيب الوجه على صورة بمظهر احترافي.

بينما تتوفر مجموعة من الميزات في التطبيق مجانا، إلا أن الوصول إلى مجموعة كاملة من الأدوات، بما فيها بعض خيارات التعديل المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متاح فقط من خلال الاشتراك الذي يبدأ من 3.99 دولارات في الأسبوع.

تطبيق للرسوم المتحركة

تطبيق “توون مي” (ToonMe) هو تطبيق إبداعي يحول الصور بطريقة مبتكرة إلى صور كرتونية أو صور على هيئة رسوم متحركة. إن كنت لا تتمتع بالقدرة الفنية ولكنك تحب فكرة رسم صورك الكرتونية لمشاركتها على حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي، أو لإضفاء طابع مميز على صورتك الشخصية، أو فقط للتسلية، فيمكنك تجربة هذا التطبيق. بمجرد رفع صورة سيلفي بسيطة، يتولى التطبيق تنفيذ المهمة الصعبة، ويوفر لك صورة شخصية مرسومة باليد بجودة عالية وكأنها مأخوذة مباشرة من فيلم رسوم متحركة.

يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من القوالب بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد قالب عام لشخصيتك الكرتونية، بل يقدم لك صورة كاريكاتيرية مخصصة تعبر عنك. فمثلا، يمكنك أن تبدو كشخصيات من أفلام بيكسار أو ديزني أو تتحول إلى بطل أنيمي.