تعرف على "التحديث الأكبر" في تاريخ "آيفون"

توقع خبراء أن تصدر آبل أكبر تحديث لنظام iOS في تاريخ الشركة، والذي قد يتضمن ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهاز “آيفون”.

ومن المتوقع بحسب خبراء أن تعلن الشركة عن تحديث iOS 18 في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو، والذي سيدمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMS) والذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقات iWork.

وتأتي بعض تحديثات البرامج المتوقعة كنسخة منقحة من Siri وتطبيق الرسائل، والتي يقال إنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم.

ويمكن أن تصدر آبل النسخة التجريبية من تحديث iOS 18 في يوليو من هذا العام، مع إصدار عام مقرر في سبتمبر 2024.

ولم تؤكد شركة آبل رسميا بعد ما سيتم تضمينه في نظام iOS 18 الجديد، لكن مارك غورمان من “بلومبرغ” أفاد أن نظام التشغيل القادم “طموح ومقنع”.

وتوقع غورمان أن iOS 18 سيسمح للمستخدمين بإنشاء “قوائم تشغيل تلقائية” تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم الأغاني الموصى بها.

وكتب غورمان: “قيل لي أن نظام التشغيل الجديد ينظر إليه داخل الشركة باعتباره أحد أكبر تحديثات iOS – إن لم يكن الأكبر – في تاريخ الشركة. وبهذه المعرفة، ينبغي أن يكون مؤتمر مطوري آبل في يونيو مثيرا للغاية”.

وقد يكون نظام التشغيل المعاد تصميمه بمثابة رد آبل على تراجع مبيعات “آيفون 15” الذي شهد انخفاضا بنسبة أربعة بالمائة.

وبدءا من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستأتي أدوات آبل “عند إطلاقها” بعد عامين تقريبا من بدء ChatGPT في الانتشار حول العالم، وبعد حوالي عام من إعلان أمازون عن Alexa المتجدد، وبعد حوالي عام ونصف من إطلاق مايكروسوفت وغوغل لأول مرة خدمات جديدة.

وأوضح غورمان: “القصة الطويلة باختصار: شركة آبل متأخرة جدا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا يمثل خطرا كبيرا بالنسبة لشركة تعتبر نفسها أكبر مبتكر في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية”.

وهناك تكهنات بأن آبل تعمل على روبوت الذكاء الاصطناعي “Apple GPT”، المعروف أيضا باسم “Ajax”، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لغورمان.