تعرّف على أبرز مزايا المحافظ الإلكترونية

يشهد العالم ثورة رقمية هائلة تطال مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك طريقة إدارة النقود وإجراء المعاملات المالية؛ حيث تلعب المحافظ الإلكترونية دورًا رئيسيًا في هذه الثورة؛ فهى تقدم للمستخدمين حلولًا مبتكرة ودقيقة لإدارة أموالهم دون الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات البلاستيكية.

المحافظ الإلكترونية وأسباب استخدامها

وفي الفترة الأخيرة أصبحت غالبية الهواتف الذكية تحتوي على محافظ إلكترونية، مثل: Google Wallet وApple Wallet؛ فهى تسمح بإضافة البطاقات البنكية وبطاقات التأمين وغيرها في مكان واحد.

ومع أن هذه المحافظ تتيح لك الوصول إلى جميع بطاقاتك في مكان واحد وتسهل إجراء المعاملات المالية لا يزال بعض الناس يفضلون استخدام محفظة مادية؛ نتيجة لذلك نعرض أبرز مزايا المحافظ الإلكترونية والأسباب التي تدفعك إلى استخدامها وفقًا لما ذكره موقع “westernunion”.

مزايا المحافظ الإلكترونية

هناك مزايا عديدة تتمتع بها تلك المحافظ؛ منها:

سهولة الاستخدام: توفر المحفظة الإلكترونية مستوى عاليًا من الراحة والسهولة في الاستخدام مقارنة بالمحفظة المادية؛ حيث يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بضغطة زر، سواء كان ذلك لدفع الفواتير، أو تحويل الأموال، أو التسوق عبر الإنترنت، وبالتالي لن يضطر الشخص إلى حمل النقود الورقية أو البطاقات البلاستيكية؛ ما يقلل احتمالية فقدانها أو نسيانها.

الأمان والحماية: توفر المحافظ مستوى أمان أعلى من المحافظ المادية، فإذا أخذ شخص ما بطاقة الائتمان دون إذنك أو تعرضت للسرقة فلا شيء يمنعه من استخدامها، حتى تتصل بالبنك لإيقاف استخدام البطاقة، وهذا بعد أن تدرك أنها مفقودة.

السرعة والدقة: تتميز المحافظ بسرعة فائقة في تنفيذ المعاملات المالية، مع ضمان دقة عالية في حساب المبالغ المدفوعة والمستلمة.

التنوع في الخدمات: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الدفع مقابل السلع والخدمات، وتحويل الأموال، وسداد الفواتير، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول.

التكلفة المنخفضة: تتميز بتكاليف منخفضة للمعاملات المالية، مقارنة بالرسوم المصرفية المرتبطة باستخدام البطاقات البلاستيكية.

المكافآت والعروض: تقدم العديد من برامج مكافآت وعروض حصرية لمستخدميها؛ ما يوفر لهم المزيد من القيمة مقابل أموالهم.

ولا تقتصر مزايا المحافظ الإلكترونية عند هذا الحد، ولكن من ضمن المزايا التي تتمتع بها التكامل مع الخدمات الأخرى؛ حيث تتميز بتكاملها السلس مع العديد من الخدمات الأخرى؛ إذ يمكن ربط المحفظة الإلكترونية بحسابات البنوك، وإضافة بطاقات الائتمان من بنوك متعددة، وبطاقات التأمين وإجراء التحويلات المالية بسهولة بين الحسابات المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك تتكامل هذه المحافظ مع خدمات الدفع عبر الإنترنت.