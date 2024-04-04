تعطل خدمات لـ "أبل" عن آلاف المستخدمين في أمريكا

أظهرت صفحة الحالة بشركة أبل تعطل العديد من الخدمات بما في ذلك متجر التطبيقات آب ستور وأبل تي في، وأبل ميوزيك يوم الأربعاء لدى مستخدمين في الولايات المتحدة.

وأبلغ ما يقرب من 6400 من مستخدمي متجر التطبيقات عن مشكلات في ذروة الأعطال، وفقا لموقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.

وأشار داون ديتكتور أيضا إلى أكثر من ألف بلاغ تتعلق بكل من أبل تي في+ وأبل ميوزيك.

توقف خدمات ميتا

تزامن ذلك، مع تقرير لموقع داون ديتكتور عن تعطل حسابات الآلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء، حتى مع استئناف تطبيق المراسلة على الهواتف الذكية الخدمة لدى البعض.

وأضاف داون ديتكتور الذي يتتبع الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك بلاغات المستخدمين عبر منصته أن نحو 3200 شخص واجهوا أيضا مشكلات مع إنستغرام في الولايات المتحدة.

وقال واتساب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بنسبة 100 بالمئة للجميع في أسرع وقت ممكن”.

وأظهرت بيانات داون ديتكتور أيضا أن الانقطاع طال في ذروته أكثر من 24 ألف مستخدم لتطبيق واتساب في الولايات المتحدة، بينما أبلغ مستخدمو إنستجرام عن أكثر من خمسة آلاف انقطاع.

ولم ترد ميتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وانقطعت الخدمة الشهر الماضي عن مئات الآلاف من مستخدمي تطبيقي فيسبوك وإنستغرام التابعين لميتا بلاتفورمز على مستوى العالم لأكثر من ساعتين بسبب مشكلة فنية.

ولدى ميتا بلاتفورمز نحو 3.19 مليار مستخدم نشط يوميا عبر مجموعة تطبيقاتها التي تتضمن أيضا تطبيق ثريدز.