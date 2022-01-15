تفاصيل مثيرة عن عملة “دوجكوين”.. بدأت بـ”مزحة” ثم تحولت إلى استثمار بالمليارات

تبدو قصة العملة المشفرة “دوجكين” كلها أقرب إلى مزحة، إلا أنها أصبحت واحدة من الأصول المشفرة التي يتعامل معها المستثمرين بجدية بالغة.

ويضيف هذا المزيج من البداية المازحة والنهاية الجادة، المزيد من الإثارة والغرابة على عملة “دوجكوين”، التي لاقت الدعم بشكل رئيسي من ملياردير يعتبره البعض أيضا غريبا ويمزج المزاح بالجدية وهو إيلون ماسك.

واليوم، أعلن ماسك بشكل رسمي بدء قبول عملة دوجكوين كعملة لشراء بعض منتجات شركته، الأمر الذي دفع العملة إلى قفزة تجاوزت 17%.

وتحتل دوجكوين حاليًا المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر العملات المشفرة بقيمة سوقية تتجاوز 26 مليار دولار.

ويبلغ سعر دوجكوين حاليا 0.1965 دولار، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 74٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو من العام الماضي، والذي سجل 0.6848 دولار.

ما هي دوجكوين؟

مثل جميع العملات المشفرة، تعتبر دوجكوين عملة رقمية يمكن شراؤها وبيعها كاستثمار وإنفاقها مثل المال.

وحسب “سي إن إن”، فبالرغم أن كل عملة مشفرة فريدة من نوعها، إلا أنها تشترك في بعض أوجه التشابه مع نظيراتها، على سبيل المثال، تعتمد التعليمات البرمجية الخاصة بها على البرنامج النصي الخاص باللايتكوين، ولكن، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين العملتين.

وعلى عكس “بيتكوين”، التي حددت 21 مليون كمبلغ محدود للعملة الرقمية، فإن دوجكوين لديها 129 مليار قطعة نقدية في التداول، وستستمر في إتاحة كتل جديدة من العملات المعدنية للتعدين كل عام.

كيف بدأت “المزحة”؟

أطلقت دوجكوين في 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 من قبل مهندسي برمجيات على سبيل المزاح، حيث قام بيلي ماركوس، وهو مبرمج في شركة IBM من بورتلاند بولاية أوريغون، بتمييز عملته المشفرة عن عملة البيتكوين، والتي كانت غارقة في الغموض مع مؤسس مجهول آنذاك وجذبت مجموعة صغيرة ومتخصصة من مجمعيه، بينما أراد ماركوس أن تكون عملته المشفرة متوفرة للجماهير.

وتعاون ماركوس مع جاكسون بالمر، الذي عمل في “أدوبي” لجعل حلمه حقيقة، حيث اشترى بالمر النطاق dogecoin.com، في إشارة إلى ميم “دوج” التي كانت منتشرة عبر الإنترنت في ذلك الوقت، والتي تظهر كلباً من فصيلة “شيبا إينو”. ومنذ ذلك الحين أصبح الكلب شعار عملة “دوجكوين”.

إيلون ماسك.. دعم وتدليل مستمران

رغم أنها بدأت كمزحة مستوحاة من “ميم”، لم تعد دوجكوين اليوم كذلك، إذ ارتفعت شعبيتها بشكل كبير هذا العام، مدعومة جزئياً بالاعتماد السائد لعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ولكن، يعد إيلون موسك الداعم الأول والأكثر بروزاً لدوجكوين، إذ تسببت الآلاف من تغريداته التي وجهها إلى متابعيه البالغ عددهم 50 مليون شخص برفع قيمة العملة المشفرة.

كما ارتفعت دوجكوين أيضاً بعد أن قرر بعض مستخدمي “ريديت” في وقت سابق من هذا العام بدفع قيمتها “إلى القمر”، لترتفع بأكثر من 600٪ في أعقاب تلك الدفعة.

سعر دوجكوين

قفزت عملة الدوجكوين Dogecoin المشفرة، الجمعة، بعد أن قال رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك: إن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستقبلها للسداد مقابل بعض البضائع.

وقال ماسك في تغريدة: «منتجات تيسلا قابلة للشراء باستخدام الدوجكوين».

وارتفعت Dogecoin، المشهورة بين مستثمري التجزئة، بنسبة 18%، الجمعة، لتتجاوز 0.2 دولار بعد التغريدة.

وكان ماسك ماسك، قال في ديسمبر: إن استخدام دوجكوين سيُسمح به على أساس اختباري، ما أدى إلى ارتفاع العملة المشفرة بنسبة تزيد على 20%.

وعززت تغريدات ماسك عن العملة المشفرة، بما في ذلك تلك التي أطلق عليها اسم «عملة الناس المشفرة»، ما تسببت في ارتفاع «دوجكوين» ما يقرب من 4000% في عام 2021؛ حيث تجاوزت 0.34 دولار في أكتوبر.