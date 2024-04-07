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تقرير يؤكد زيادة اتفاقات التخارج في مجال الأمن الإلكتروني بإسرائيل العام الماضي

منذ 14 دقيقة
زيادة اتفاقات التخارج في مجال الأمن الإلكتروني بإسرائيل العام الماضي

زيادة اتفاقات التخارج في مجال الأمن الإلكتروني بإسرائيل العام الماضي

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أظهر تقرير اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، أن اتفاقات التخارج في مجال الأمن الإلكتروني في إسرائيل زادت 65 بالمئة العام الماضي إلى 7.1 مليار دولار وهو ما يتجاوز نصف اتفاقات التخارج في قطاع التكنولوجيا بأكمله، مما يسلط الضوء على أهمية الأمن الإلكتروني في صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.

وبلغت القيمة الإجمالية للتخارج في قطاع التكنولوجيا العام الماضي، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية والشراء، نحو 11 مليار دولار انخفاضا من 13.5 مليار دولار في 2022.

وجاء في التقرير الصادر عن منصة الشبكات (سايبر تك جلوبال) وشركة البيانات والأبحاث (إسرائيل فنتشر كابيتال) قبل مؤتمر (سايبر تك) العالمي في تل أبيب هذا الأسبوع أن إجمالي قيمة اتفاقات التخارج في مجال الأمن الإلكتروني بلغ 2.5 مليار دولار في 2022.

وقطاع التكنولوجيا الفائقة هو أحد القطاعات المحفزة للاقتصاد الإسرائيلي ويعمل به 16 بالمئة من إجمالي عدد العاملين ويمثل أكثر من نصف صادرات إسرائيل.

ويشكل القطاع أيضا ثُلث ضرائب الدخل ونحو خُمس الناتج الاقتصادي الإجمالي، وفقا لبيانات بنك إسرائيل.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على عدد كبير من شركات الإنترنت في إسرائيل البالغ عددها 522 شركة.

وأظهر التقرير أنه أُبرمت في الربع الأول من العام الجاري ثمانية اتفاقات للتخارج بقيمة مليار دولار مقابل 24 اتفاقا في العام الماضي بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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