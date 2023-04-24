تقلبات في أسعار العملات الرقمية.. ماذا عن بتكوين؟!

سجلت أسعار العملات الرقمية تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل/ نيسان 2023، بخلاف عملة بيتكوين التي استمرت في مسارها التصاعدي.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.17 تريليون دولار.

في حين نزلت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 30.51 مليار دولار.

ويتزامن ارتفاع أسعار العملات الرقمية، مع إعلان Syz Bank وهو بنك سويسري بارز عن اشتراكه مع صندوق الاستثمار الآسيوي CMCC Global لإطلاق صندوق تشفير بقيمة 50 مليون دولار على الأقل.

والصندوق المسمى SyzCrest Digital سيعمل على الاستثمار في صناديق تحوط تركز على العملات المشفرة ويهدف إلى جمع 300 مليون دولار بعد إطلاقه.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وزاد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل/ نيسان بنسبة 0.48% إلى 27,746.5 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 536.08 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 13.82 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة فقدت عملة بيتكوين نحو 7.62% من قيمتها.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

تراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.02% اليوم ليصل إلى 1,864.49 دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.21% ليسجل 331.99 دولار.

كما زاد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.77% من قيمته ليسجل 0.47263 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.49% ليبلغ 0.3913 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.10% ليصل إلى مستوى 0.079445 دولار.