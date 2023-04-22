السبت 2 شوال 1444 ﻫ - 22 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقنية جديدة للتحكم في الهاتف الذكي عن طريق اللسان

منذ 40 دقيقة
استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية

استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

واكب تطور التكنولوجيا حاجات الإنسان في سبيل تبسيط حياته، واستهدفت الأبحاث تسهيل المصاعب اليومية التي قد تواجهنا في سبيل إيجاد حلول لها.
واحتلت الأجهزة الإلكترونية الحيز الأوسع من الجهود الساعية لتلبية احتياجات السوق وتسارع نمط الحياة اليومية إضافة لمعالجة الاحتياجات الخاصة لذوي االهمم.

وطور خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في هذا السياق جهازا باسم “ماوث باد” يتصل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر تقنية البلوثوت، ويخول المستخدم للنقر على الأزرار باستخدام لسانه فقط.

وأوضح الخبراء أن المستخدم عليه أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه.

ويتم تعديل الجهاز حسب حجم فم أي شخص وأبعاد فكه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تويتر
    فوضى في تويتر بعد إزالة الشارات الزرقاء
    بيتكوين
    بيتكوين تواصل الهبوط وتخسر 10% من قيمتها
    هاتف Galaxy A24
    بشكل رسمي.. شركة سامسونغ تطلق هاتف Galaxy A24

    الأكثر قراءة

    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري
    العيد- تعبيرية
    هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
    حوت "الأوركا"
    بالفيديو.. "الحوت القاتل" في بحر بيروت