تقنية جديدة للتحكم في الهاتف الذكي عن طريق اللسان

واكب تطور التكنولوجيا حاجات الإنسان في سبيل تبسيط حياته، واستهدفت الأبحاث تسهيل المصاعب اليومية التي قد تواجهنا في سبيل إيجاد حلول لها.

واحتلت الأجهزة الإلكترونية الحيز الأوسع من الجهود الساعية لتلبية احتياجات السوق وتسارع نمط الحياة اليومية إضافة لمعالجة الاحتياجات الخاصة لذوي االهمم.

We're thrilled to announce that Augmental is coming out of stealth to unveil the MouthPad^, a novel interface that lets you control your digital devices hands-free using tongue and other mouth gestures! 1/6 pic.twitter.com/LTuuZ1CLEe — Augmental (@augmentaltech) April 18, 2023

وطور خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في هذا السياق جهازا باسم “ماوث باد” يتصل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر تقنية البلوثوت، ويخول المستخدم للنقر على الأزرار باستخدام لسانه فقط.

وأوضح الخبراء أن المستخدم عليه أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه.

meet mouthpad^, a mouthpiece with trackpad that fully controls devices using tongue with @augmentaltech & @medialab https://t.co/NedmrSUmRq pic.twitter.com/CE1Z918PMt — Desk Achitecture (@desk_design) April 19, 2023

ويتم تعديل الجهاز حسب حجم فم أي شخص وأبعاد فكه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.