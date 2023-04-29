تمديد عمل محطة الفضاء الدولية إلى ما بعد عام 2024

أعلنت ناسا أن جميع البلدان المشاركة في برنامج المحطة الفضائية الدولية وافقت على تمديد عمل المحطة إلى ما بعد عام 2024.

وجاء في بيان ناسا “أكدت الولايات المتحدة واليابان وكندا والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية موافقتها على تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030، أما روسيا فوافقت على دعم تشغيل المحطة حتى عام 2028”.

ويذكر أن بيل نيلسون رئيس ناسا كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إخراج المحطة الفضائية من مدارها في 2030-2031 .

واعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن خططها لمواصلة العمل على متن المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030. أما روسيا فأبلغت الدول المشاركة في برنامج تشغيل المحطة بأنها ستساهم في تشغيل المحطة حتى عام 2028، مع أنه لم يكن سابقا مستبعدا انسحابها من البرنامج عام 2024.

محطة الفضاء الدولية

أنشئت محطة الفضاء الدولية التي تعرف اختصارا بـ”آي إس إس”، عام 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان وعدد من دول أوروبية.

وتعتبر المحطة أغلى بناء أنشأه البشر على الإطلاق، حيث قدرت تكلفتها بأكثر من مئة وخمسين مليار دولار.

تدور “آي إس إس” على ارتفاع يبلغ 390 كيلومترا من سطح كوكب الأرض، وهي تسير في الفضاء بسرعة 27 1600 كيلومترا في الساعة، معتمدة في ذلك على حسابات معقدة لاستغلال الجاذبية.

بينما يبلغ طولها 109 أمتار، ويصل عرضها إلى نحو 73 مترا وهو ما يوازي مساحة ملعب كرة قدم كبير، لذلك فإنها توفر لرواد الفضاء الكثير من الغرف المريحة لفترات الأكل والنوم.

وبدأت المحطة الدولية للفضاء في استقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالي، وتحديدا منذ الثاني من نوفمبر من عام 2000.

وتعتبر مختبرا للأبحاث والتجارب، وتعمل على تحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التي تجرى خارج كوكبنا.

وقد أطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية “مير”، بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.