الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تويتر تسقط شعار "ممول من الحكومة" عن حسابات إعلامية

منذ 34 دقيقة
شعار تويتر

شعار تويتر

A A A
طباعة المقال

أسقطت منصة تويتر شعار “ممول من الحكومة” و”تابع لدولة الصين” الذي يشير إلى مشاركة الحكومة في المحتوى التحريري عن حسابات العديد من المنظمات الإعلامية العالمية، بحسب ما أظهرت حسابات هذه المنظمات اليوم الجمعة.

ومن بين الحسابات التي أسقطت عنها تويتر علامة “إعلام ممول من الحكومة” حسابات الإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر) في الولايات المتحدة وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي).

وأسقطت أيضا علامة “إعلام تابع لدولة الصين” عن حسابات وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بالإضافة إلى الصحفيين المرتبطين بالصحف المدعومة من الحكومة.

ولم ترد تويتر و(إن.بي.آر) و(ٍسي.بي.سي) و(بي.بي.سي) على طلبات للتعليق على إزالة العلامة.

ووضعت تويتر علامة “ممول من الحكومة” على حسابات (إن.بي.آر) و(سي.بي.سي) في وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إلى توقفهما عن النشر على حساباتهما على تويتر لأن الوصف لا يعكس بدقة الهيكل الإداري الخاص بهما.

وفي مقابلة مع (بي.بي.سي) الأسبوع الماضي قال الملياردير إيلون ماسك مالك موقع تويتر إن منصة التواصل الاجتماعي تحاول أن تكون “دقيقة” وتنظر في تعديل التسمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

مستويات البحار في العالم ترتفع بوتيرة كبيرة
أزمة حقيقية.. مستويات البحار في العالم ارتفعت بوتيرة قياسية العام الماضي
تويتر
ماسك نفّذ وعدَه.. نجوم يفقدون "العلامة الزرقاء" على حساباتهم في "تويتر"
جهاز حديث للتحكم في هاتفك
باستخدام لسانك فقط.. جهاز ذكيّ للتحكّم في هاتفك!

الأكثر قراءة

العيد- تعبيرية
هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت
الفنانة شيرين عبد الوهاب
بالصورة.. شيرين بشكل مختلف وتغيير جذري
حوت "الأوركا"
بالفيديو.. "الحوت القاتل" في بحر بيروت