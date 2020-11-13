“تويتر” يكشف عدد التغريدات المضللة خلال فترة انتخابات أمريكا

بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن ، بعد منافسة شرسة مع الرئيس دونالد ترامب ، حيث لعبت مواقع التواصل دورا هاما حيث كانت تمثل حلبة مصارعة بين المرشحين .

كشف موقع ”تويتر“ عن بعض المعلومات الإضافية حول جهوده للحد من انتشار المعلومات المضللة خلال فترة الانتخابات الأمريكية.

وصنف ”تويتر“ حوالي 300 ألف تغريدة بين 27 أكتوبر و11 نوفمبر كمحتوى ”هجومي وربما مضلل“، ويمثل هذا العدد حوالي 0.2% فقط من جميع المنشورات المتعلقة بالانتخابات خلال تلك الفترة.

ومن بين 300 ألف تغريدة، تلقت 456 تغريدة تصنيفا أكثر عدوانية، وتضمنت تحذيرًا للمستخدمين من النقر فوقها قبل أن يتمكنوا من مشاهدة التغريدة المعنية، وقام ”تويتر“ أيضًا بحظر هذه التغريدات مع إعادة إمكانية تغريدها أو الإعجاب بها.

ولم يشر ”تويتر“ إلى عدد التغريدات التي جاءت من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلا أن العشرات من تغريداته تم تمييزها منذ التغريدة لأول مرة ليلة الانتخابات.

وقال ”تويتر“ إن معظم التغريدات المصنفة تم تمييزها بسرعة، وإن 74% من الأشخاص الذين شاهدوا تلك التغريدات رأوها بعد تمييزها بعلامة أو وضع رسالة تحذير عليها.

وتسببت هذه التصنيفات في انخفاض في عدد التغريدات المضللة بنسبة 29%، وهو ما أعلن ”تويتر“ أنه علامة على نجاح جهوده للحد من انتشار المعلومات المضللة.

وأكدت شركة ”تويتر“ منذ عدة أيام أن ترامب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير المقبل.