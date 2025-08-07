"تويوتا" تخفض تقديراتها للأرباح السنوية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

خفضت شركة تويوتا موتور توقعات أرباحها التشغيلية للعام بأكمله 16‭‭ ‬‬بالمئة اليوم الخميس، متوقعة خسارة تصل لنحو 10 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة وارتفاع أسعار المواد وارتفاع الين.

ويسلط حجم الضرر المقدر للرسوم الجمركية على شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعا في العالم الضوء على ضغوط هامش الربح المتزايدة في أنحاء القطاع، إذ يواجه صانعو السيارات العالميون ارتفاعا في التكاليف بسبب الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم.

وقال تاكانوري أزوما المدير المالي في تويوتا خلال مؤتمر صحفي “بصراحة من الصعب للغاية بالنسبة لنا التنبؤ بما سيحدث فيما يتعلق ببيئة السوق”.

وأضاف أن شركة صناعة السيارات اليابانية ستستمر في تصنيع السيارات للعملاء الأمريكيين بغض النظر عن أي تأثير للرسوم الجمركية.

وخفضت الشركة توقعاتها لأرباحها التشغيلية للسنة المالية حتى نهاية مارس آذار 2026 إلى 3.2 تريليون ين (21.7 مليار دولار)، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.8 تريليون ين.

وقالت تويوتا إنها تتوقع أن تؤدي الرسوم الأمريكية إلى خفض أرباحها بمقدار 1.4 تريليون ين (9.50 مليار دولار) للعام بأكمله.

وقدرت الشركة في وقت سابق تسجيل خسائر بنحو 180 مليار ين لشهري أبريل نيسان ومايو أيار، لكنها لم تصدر توقعات للعام بأكمله حتى الآن.

وبالنسبة للربع الأول للسنة المالية للشركة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، أعلنت تويوتا عن أرباح تشغيلية بلغت 1.17 تريليون ين، بانخفاض عن 1.31 تريليون ين في العام السابق، ولكنها أعلى من متوسط 902 مليار ين من تقديرات سبعة محللين جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتحولت أعمال تويوتا في أمريكا الشمالية إلى خسارة تشغيلية قدرها 63.6 مليار ين في الربع الأول، من أرباح بلغت 100.7 مليار ين في العام السابق، إذ تضررت الشركة من الرسوم الجمركية بقيمة 450 مليار ين.

وبموجب الاتفاق الثنائي الذي توصلت إليه طوكيو وواشنطن الشهر الماضي، ستواجه صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية 15 بالمئة، بعد أن كانت الرسوم الجمركية تبلغ 27.5 بالمئة في السابق. ولكن لم يعلن بعد عن إطار زمني لدخول التغيير حيز التنفيذ.

هبط سهم تويوتا 1.6 بالمئة بعد الإعلان عن النتائج.