"تيك توك" تردّ على اتّهام ماليزيا لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيّين

اعتبرت منصة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أنّ اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين “لا أساس لها من الصحة”.

وأفاد متحدث باسم تيك توك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز: “تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود على تيك توك، ونحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا”.

وحذرت ماليزيا أمس الخميس، من إجراءات محتملة ضد شركتي تيك توك وميتا قائلة إن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

فيما قالت شركة ميتا أمس الخميس إنه “لا صحة” لهذه الاتهامات مضيفة أنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها فيسبوك.