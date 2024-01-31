"تيك توك".. هل فشل في حماية بيانات الأميركيين؟

أثارت منصة تيك توك قلقا في الولايات المتحدة بسبب ارتباط الشركة بالحكومة الصينية

رغم حديثه عن إنفاق مليار ونصف المليار دولار لعزل البيانات الأميركية عن الشركة الأم في الصين.

وكشفت معلومات جديدة أن تطبيق “تيك توك” يواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالوعود التي قطعها بشأن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.

ووعد مسؤولون في منصة “تيك توك” علنا بعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة واستخدام أطراف ثالثة لضمان أن خوارزمية التطبيق تقدم المحتوى من دون تدخل من الصين، لكن موظفين في الشركة قالوا إن البيانات لا تزال تتم مشاركتها في بعض الأحيان مع الشركة الأم “بايت دانس”، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت المخاوف بشأن تسريب بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية قد دفعت إلى ظهور فكرة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

ونظرا لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فقط كانت هناك مخاوف من أن شركة “بايت دانس” وبالتالي بشكل غير مباشر “تيك توك”، قد يضطران إلى التعاون مع الحكومة، من خلال نقل بيانات مستخدمي التطبيق.

ويتعرض التطبيق الصيني لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.

وأصدر الكونغرس الأميركي تشريعا في 2022، يحظر استخدام “تيك توك” في الوكالات الفيدرالية، واتخذت بعض الولايات إجراءات مماثلة في إداراتها.

وفي شهر مارس العام الماضي، فشل الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، شو زي تشيو، في إقناع المشرعين في الكونغرس الأميركي بشأن الخطوات التي اتخذتها التطبيق لحماية البيانات.

وعلى مدار خمس ساعات في جلسة استماع، لم يقتنع المشرعون بإجابات المسؤول السنغافوري بشأن مدى تأثير بكين على التطبيق وكذلك تأثير خوارزمية التطبيق على المراهقين والشباب.

في مستهل دفاعه عن التطبيق، حاول شو التأكيد على استقلال “تيك توك” عن الصين وقال إن “تيك توك نفسه غير متوفر في الصين، ومقرنا الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة، ولدينا اليوم سبعة آلاف موظف في الولايات المتحدة”.

وقال “تيك توك” إنه أنفق أكثر من 1.5 دولار على برنامج يهدف إلى تأمين البيانات يسمى (بروجيكت تكساس) “مشروع تكساس”.

ووعدت الشركة بعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث أعلنت أنها تعاقدت مع شركة “أوراكل”، ومقرها تكساس، لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق على الأراضي الأميركية.

لكن وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن “تيك توك” يكافح حتى الآن للوفاء بهذه الوعود.

وقالت الصحيفة نقلا عن موظفين حاليين وسابقين ووثائق داخلية إن المديرين في “بروجيكت تكساس” يضطرون أحيانا إلى مشاركة البيانات مع زملائهم في أقسام أخرى من الشركة ومع العاملين في الشركة الأم في الصين دون المرور عبر القنوات الرسمية. وتتضمن هذه البيانات معلومات خاصة مثل البريد الإلكتروني للمستخدم وتاريخ الميلاد وعناوين “’آي بي”.

وفي الوقت ذاته، يعمل موظفو “بايت دانس” في الصين على تحديث خوارزمية التطبيق بشكل متكرر لدرجة أن موظفي “بروجيكت تكساس” يعانون من أجل التحقق من كل تحديث، ويتعرضون لمشكلات تقنية.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الصعوبات “تعكس التحدي الذي واجهه “تيك توك” في حماية البيانات الأميريية، وأثار قلق بعض موظفي التطبيق الذين يخشى بعضهم من أن التطبيق لا يفي بتعهده.

وتشير الصيحفة إلى أن مشروع “بروجيكت تكساس” يقوم بمهمة صعبة تتمثل في فصل بيانات المستخدم الأميركي عن بقية الشركة بحيث تكون توصيات البيانات والمحتوى الأميركية بعيدة عن متناول الحكومة الصينية، ولا يتم نقل البيانات الأميركية إلا في حالات نادرة وبشكل مجمع.

المشروعون الأميركيون فرضوا قيودا على تيك توك لحماية خصوصية الأميركيين

لكن مسؤولين في “تيك توك” قالوا إنهم يحتاجون أحيانا إلى مشاركة البيانات الأميركية المحمية مع “بايت سينس” للمساعدة في تدريب الخوارزمية، كما يشاركونها مع موظفين خارج الوحدة الأميركية للتعامل مع المحتوي الذي يثير إشكاليات، وفقا لأشخاص مطلعين على عمل الوحدة.