"تيك توك" يحقق رقماً قياسياً في عدد مستخدميه النشطين.. فكم بلغ؟

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” (TikTok) ، الاثنين، أن لديها الآن أكثر من مليار مستخدم نشط بالشهر حول العالم، مما يجعله تطبيقًا نادرًا لوسائل التواصل الاجتماعي غير مملوك لفيسبوك أو غوغل، يمتلك هذا الحجم من الجمهور النشط.

وارتفعت شعبية تطبيق “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة مع قضاء الناس وقتًا أطول على هواتفهم خلال جائحة كورونا. كما استفاد أيضًا من نمو سوق صناع المحتوى وعمل على تعزيزه، إذ يتطلع المزيد من الناس إلى كسب الأموال من نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي نمو تطبيق “تيك توك” المملوك للصين على الرغم من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي لإغلاق “تيك توك” في الولايات المتحدة. وبينما تلاشت جهود ترامب في النهاية، تم حظر التطبيق في الهند ويواجه تدقيقًا من المنظمين الأوروبيين بشأن ممارسات حماية البيانات وسلامة الأطفال.

وحافظ تطبيق “تيك توك” TikTok على شعبيته رغم قيام المنافسين بإطلاق منتجات مشابهة، بما في ذلك Instagram’s Reels و YouTube’s Short و Snapchat’s Spotlight.

ويعزز وصول تيك توك إلى مليار مستخدم نشط مكانة التطبيق في التنافس مع منصات الوسائط الاجتماعية القديمة مثل فيسبوك ويوتيوب، وإنستغرام الذي وصل إلى مليار مستخدم شهريًا في يونيو 2018.

على النقيض من ذلك، فإن تطبيق “سناب شات”، الذي يبلغ عمره تقريبا ضعف عمر “تيك توك”، وصل في وقت سابق من العام الجاري إلى 500 مليون مستخدم نشط شهريًا. وعندما أبلغت منصة “تويتر” عن هذا المقياس آخر مرة في عام 2019، كان لديها 330 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وخلال جائحة كورونا، نجح “تيك توك” في جذب المزيد من جيل الألفية وصناع المحتوى البارزين من إنستغرام والمنصات الأخرى. كما أطلق “تيك توك” صندوقًا بقيمة مليار دولار العام الماضي لتشجيع المستخدمين على صناعة المحتوى ونشره على المنصة.