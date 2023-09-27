جديد "إكس".. مكالمات صوتية ومرئية قريبًا!

كشف موقع “ماشابل” الأميركي أن منصة “إكس” التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ستطرح مكالمات الفيديو والصوت قريبًا وستقتصر على أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط.

وأكد ماسك في أكثر من مناسبة أنه يتطلع إلى تحويل “X” المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، إلى تطبيق “كل شيء”، وإحدى الميزات القادمة التي ستدفع الشركة في هذا الاتجاه هي القدرة على إجراء مكالمات هاتفية صوتية ومرئية.

وذكر الموقع الأميركي أنه ووفقًا للكود الجديد الموجود في أحدث إصدار من تطبيق “X” يبدو أن هذه الميزة الرئيسية الجديدة لن تكون متاحة للجميع، وستكون مخصصة لما يقرب من مليون مستخدم يدفعون 8 دولارات شهريًا مقابل خدمة الاشتراك “X Premium”.

ونشر المسرب كريس ميسنا في تدوينة على منصة “ثريد” المملوكة لشركة “ميتا”، لقطات شاشة للكود الذي وجده في تطبيق “X” والمتعلق بميزة المكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وقال “سيضيف X مكالمات صوتية ومرئية قريبًا”.

وأضاف: “سيتعين عليك بالطبع الدفع مقابل هذه الميزة”.

وقدم موقع “Tech Crunch” المتخصص في أخبار التكنولوجيا تفصيلًا إضافيًا لما تضمنه الكود مع تسليط الضوء على كيفية ربط ميزة الاتصال بخيارات الرسائل المباشرة الحالية.

وذكر الموقع “أنه جاء في الرمز رسالة مفادها انتقل بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو.. قم بتشغيل الميزة ثم حدد من تشعر بالارتياح لاستخدامها معه”، مشيرًا إلى أنه عندما يحاول مستخدم غير مشترك تحديد خيار الاتصال بعد إدراج الكود تظهر رسالة “اشترك لتتمكن من الوصول”.

وأشار إلى أن منصة “X” يمكنها أن تغير المسار لإجراء مكالمات صوتية ومرئية لجميع المستخدمين في وقت لاحق، ومع ذلك ستبقى حكرًا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وقام الموظفون الذين يعملون على إمكانات مكالمات الصوت والفيديو القادمة على “X” بمشاركة لقطات شاشة لعملهم مُسبقًا.