حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من "أوكيتيل"

أطلقت شركة “أوكيتيل” (Oukitel) حاسوبها اللوحي “آر تي 8” (RT8) الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بمقاومة الغبار والماء ويتحمل السقوط على الأرض وفقا لفئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810H.

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي “آر تي 8” الجديد يأتي بشاشة قياس 11 بوصة وبدقة وضوح “2 كيه”، بينما تصل درجة السطوع إلى 500 نيت، وبالتالي يسهل على المستخدم قراءة بيانات الشاشة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج “ميديا تيك Helio G99” مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، التي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 2 تيرابايت.

ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد من أوكيتيل ببطارية كبيرة سعة 20 ألف مللي أمبير ساعة تكفي لتشغيل الجهاز على وضع الاستعداد لمدة 90 يوما.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضا على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وكاميرا الرؤية الليلية بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.