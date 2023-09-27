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حقل بركانيا قرب نابولي الإيطالية يشهد على أقوى هزة أرضية منذ 4 عقود

منذ 8 دقائق
ثوران بركان- أرشيفية

ثوران بركان- أرشيفية

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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلا بركانيا قرب مدينة نابولي الإيطالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 27\9\2023، في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو أربعة عقود لكن السلطات الإيطالية قالت إن الهزة لم تتسبب في أضرار على ما يبدو.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الزلزال، وهو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء 26\9\2023، وقع في الساعة 3:35 صباحا.

وذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان إن الزلزال “شعر السكان به. ولكن استنادا إلى الفحوصات الأولية، لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

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