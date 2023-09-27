حل الواجبات المنزلية.. قفزة جديدة لـChatGPT

كشفت شركة “أوبن إيه آي” عن تحديث جديد لبرنامجها للذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، سيجعله قادراً على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.

وقريباً سيتمكن البرنامج الذي اشتهر بفضله الذكاء الاصطناعي التوليدي من الرد على أي طلب مرتبط بصورة، إضافة إلى الدردشة شفهياً مع مستخدميه.

وسيتاح للمستخدمين التقاط صورة لنصب تذكاري و”إجراء محادثة مع تشات جي بي تي” عن تاريخ هذا المعلم، أو عرض المكونات الموجودة في ثلاجتهم عليه ليقترح عليهم وصفة ما، بحسب ما أشارت “أوبن إيه آي” في بيان.

وعددت الشركة الناشئة استخدامات أخرى للبرنامج، منها مساعدة الأطفال في إنجاز الواجبات المنزلية (من خلال التقاط صورة لمسألة رياضية مثلاً) أو الطلب منه إخبارهم قصة قبل النوم.

وستدخل هذه التحديثات على “تشات جي بي تي” خلال الأسبوعين المقبلين، فيما سيستفيد منها المشتركون في “تشات جي بي تي بلاس”، أي النسخة المدفوعة من البرنامج، والمؤسسات المستفيدة من الخدمة.

وكانت الشركة أعلنت أنها تعتزم إجراء هذه التحديثات على البرنامج، خلال عرضها في مارس “تشات جي بي تي 4″، أحدث إصدار من البرنامج.

و”تشات جي بي تي 4” متعدد الوسائط، أي يمكنه معالجة بيانات أخرى غير النصوص والشيفرات.

ودفع النجاح الذي حققه “تشات جي بي تي” عام 2022، شركات التكنولوجيا الكبرى من أمثال “جوجل” و”مايكروسوفت” إلى التسابق على ابتكار برامج تعمل استناداً إلى للذكاء الاصطناعي التوليدي.

لكن النشر السريع لهذه البرامج غير الخاضعة لقواعد واضحة بعد يثير قلقاً كبيراً، خصوصاً أنها تبتكر إجابات لأي سؤال يطرح عليها.

وأقرت “أوبن إيه آي” في بيانها بأن “النماذج التي ستتمكن من معالجة الصور تمثل تحديات جديدة، لأن الأشخاص قد يستخدمون شرح الصور الذي سيقدمه البرنامج في مجالات دقيقة وتنطوي على خطورة”.

وأكدت الشركة الناشئة أنها “اختبرت النموذج” في مواضيع منها التطرف والمعرفة العلمية، مبدية تطلعها إلى استخدامه في الحياة اليومية وتلقي تعليقات من المستخدمين لتحسين أدائه.

من ناحية أخرى حدت الشركة من قدرات “تشات جي بي تي” على “تحليل الأشخاص”، لأن التفاعل “لا يكون دقيقاً دائماً”، مشددة على أن “هذه البرامج عليها احترام خصوصية الأفراد”.