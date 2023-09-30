حل لمشكلة ارتفاع درجة حرارة iPhone 15.. لكن ذلك لن يعجب الكثيرين!

من الآمن أن نقول إن شركة آبل قد حققت نجاحًا آخر على يديها. لم يمر أسبوع تقريبًا منذ إطلاقه رسميًا، لكن هاتف iPhone 15 الجديد انطلق من على الرفوف في جميع أنحاء العالم، يعد iPhone 15 ساخنًا – وليس فقط بشكل مجازي أيضًا.

على الرغم من وجود عدد من الأخطاء في يوم الإطلاق ومشكلات الإنتاج المحتملة مع أحدث جهاز محمول من آبل، فربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التقارير المتعلقة بميل iPhone 15 إلى ارتفاع درجة الحرارة.

ووفقاً لموقع “mashable”، فقد شارك المستخدمون أن جهاز iPhone 15 الخاص بهم أصبح ساخنًا حقًا. تحدث المشكلة حتى عندما يكون الهاتف قيد الشحن فقط، ويبدو أن المشكلة تؤثر في الغالب على الطرازات الأكثر تكلفة: iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

Charging stopped again as the iPhone 15 Pro Max was too hot 🥵 This time sitting idle at my desk, charging via USB-C. I managed to record the temperature on video (check thread) 👇 pic.twitter.com/WaWdR4NXhf — Ale𝕏 Gear & Tech (@AlexGTech1) September 25, 2023

يعد عيب ارتفاع درجة الحرارة مثيرًا للقلق للغاية، وقد اقترح بعض مراجعي iPhone 15 عدم استخدام iPhone 15 الجديد إلا إذا كان لديك حافظة. وعلى الرغم من أن موقع Mashable لم يواجه مشكلات تتعلق بالحرارة أثناء مراجعتنا لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، فقد تم الإبلاغ عن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة على نطاق واسع بما يكفي لدرجة أن شركة آبل من المحتمل أن تفعل شيئًا ما.

المشكلة هي أن مستخدمي iPhone 15 لن يعجبهم الحل على الأرجح.

إصلاح محتمل لارتفاع درجة حرارة iPhone 15

وفقًا لمحلل شركة Apple Ming-Chi Kuo، فمن المحتمل أن تكون مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بسبب “التنازلات” التي قامت بها شركة تصنيع iPhone في تصميم النظام الحراري للجهاز من أجل جعله خفيف الوزن. وتشير كو إلى أن هذه التنازلات تتضمن “مساحة منخفضة لتبديد الحرارة” وإطارًا جديدًا من التيتانيوم، مما يقلل من الكفاءة الحرارية.

الآن، لن تقوم آبل بسحب iPhone 15. في الواقع، من المحتمل أن الشركة أخذت في الاعتبار بالفعل مشكلة الحرارة عند تصميم أجهزة iPhone 15. ولا يشكل أي من هذا مفاجأة لهم.

إذن، كيف ستعالج شركة آبل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة؟ مع تحديث البرنامج. وماذا سيفعل تحديث البرنامج هذا؟ ستجعل المعالج القوي بشكل مثير للإعجاب في الهاتف، أقل قوة.

وقال كو في تقريره: “من المتوقع أن تعالج آبل هذا الأمر من خلال تحديثات البرامج، لكن التحسينات قد تكون محدودة ما لم تخفض أبل أداء المعالج”.

تعد مشكلة ارتفاع درجة الحرارة أكثر انتشارًا في طرازات iPhone 15 Pro لأنها أول أجهزة iPhone مزودة بمجموعة شرائح A17 Pro الجديدة. الآن، ضع في اعتبارك أن كو تقول إن A17 Pro ليس هو السبب وراء مشكلة ارتفاع درجة حرارة طرازات iPhone 15 Pro، مما يعني أنه لا يوجد خطأ في المعالج. انها تعمل على النحو المنشود. لكن كان بإمكان شركة آبل إنتاج جهاز بتصميم حراري أفضل يمكنه إدارة حرارة الشرائح بشكل أكثر كفاءة.

لكن أبل لم تفعل ذلك. لذا، فإن الطريقة الوحيدة لحل مشكلات تصميم الأجهزة هي من خلال تحديث البرنامج الذي سيخنق أداء A17 Pro القوي.

من المحتمل أن تطرح شركة آبل تحديثًا يجعل التغيير ضئيلًا بالنسبة لمعظم المستخدمين، لكن بعض مستخدمي الطاقة سيلاحظون الفرق. علينا فقط أن ننتظر ونرى مدى حجم هذا الفارق.