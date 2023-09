حل لمشكلة ارتفاع درجة حرارة iPhone 15.. لكن ذلك لن يعجب الكثيرين!

من الآمن أن نقول إن شركة آبل قد حققت نجاحًا آخر على يديها. لم يمر أسبوع تقريبًا منذ إطلاقه رسميًا، لكن هاتف iPhone 15 الجديد انطلق من على الرفوف في جميع أنحاء العالم، يعد iPhone 15 ساخنًا – وليس فقط بشكل مجازي أيضًا.

على الرغم من وجود عدد من الأخطاء في يوم الإطلاق ومشكلات الإنتاج المحتملة مع أحدث جهاز محمول من آبل، فربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التقارير المتعلقة بميل iPhone 15 إلى ارتفاع درجة الحرارة.

ووفقاً لموقع “mashable”، فقد شارك المستخدمون أن جهاز iPhone 15 الخاص بهم أصبح ساخنًا حقًا. تحدث المشكلة حتى عندما يكون الهاتف قيد الشحن فقط، ويبدو أن المشكلة تؤثر في الغالب على الطرازات الأكثر تكلفة: iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

Charging stopped again as the iPhone 15 Pro Max was too hot 🥵 This time sitting idle at my desk, charging via USB-C. I managed to record the temperature on video (check thread) 👇 pic.twitter.com/WaWdR4NXhf

— Ale𝕏 Gear & Tech (@AlexGTech1) September 25, 2023