خبر انتظره الكثيرون.. واشنطن توافق أخيراً على إطلاق صناديق بيتكوين

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “SEC”، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، على تغييرات في القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين “Bitcoin” في الولايات المتحدة، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة.

وكانت الهيئة التنظيمية قد عارضت لسنوات ما يسمى بصندوق بيتكوين الفوري، حيث قامت العديد من الشركات بتقديم طلبات للحصول على صناديق الاستثمار المتداولة ثم سحبها في الماضي.

,كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، منتقدًا صريحًا للعملات المشفرة خلال فترة ولايته.

ومع ذلك، يبدو أن الهيئة التنظيمية قد غيرت مسارها بشأن مسألة صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2023، ربما يرجع ذلك جزئيًا إلى خسارة أغسطس أمام Grayscale في قرار المحكمة الذي انتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات لحظر صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين مع السماح للأموال التي تتبع عقود بيتكوين الآجلة.

وتعد موافقة الهيئة على أول صناديق متداولة مدرجة في الولايات المتحدة لتتبع عملة بيتكوين، في نقطة تحول لأكبر عملة مشفرة في العالم وعلى نطاق أوسع. وذلك بعد أن أقرت الهيئة الموافقة على الطلبات، بما في ذلك الطلبات المقدمة من BlackRock ، وArk Investments، و21Shares ، وFidelity، وInvesco ، وVanEck، من بين آخرين، وفقًا لإشعار على موقعها على الإنترنت. ومن المتوقع أن يبدأ تداول بعض المنتجات في وقت مبكر من يوم الخميس.

وأعلنت شركة بلاك روك، وهي أكبر شركة عالمية لإدارة الأصول، عن بدء تداول صندوق بيتكوين الخاص بها، iShares Bitcoin Trust (IBIT)، في بورصة ناسداك اليوم الخميس، قائلة بأن المستثمرين سيتمكنون من الوصول إلى عملة بيتكوين بطريقة فعالة وآمنة.

من شأن ذلك القرار أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لعملة بيتكوين، حيث توفر للمستثمرين من المؤسسات والأفراد تعرضًا لأكبر عملة مشفرة في العالم دون الاحتفاظ بها بشكل مباشر، ودعمًا كبيرًا لصناعة العملات المشفرة التي تعاني من سلسلة من الأزمات.

ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تحويل Grayscale Bitcoin Trust، الذي يمتلك حوالي 29 مليار دولار من العملة المشفرة، إلى صندوق استثمار متداول، بالإضافة إلى إطلاق صناديق منافسة من المصدرين الرئيسيين مثل iShares وFidelity من BlackRock. ويمكن أن يبدأ تداول الأموال يوم الخميس.