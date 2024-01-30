خبير طيران روسي: المقاتلة Su-57 تتفوق على الطائرة ميغ-31

قال طيار الاختبار فلاديمير كونداؤروف، بطل الاتحاد السوفيتي أن المقاتلة Su-57 ستتفوق على طائرة MiG-31 من حيث المدى الصاروخي والقتال الجوي بعيد المدى.

ويشير كونداؤروف في حديث لـ NEWS.ru، إلى أن المقاتلة الأمريكية F-22 لن تكون قادرة أيضا على منافسة Su-57.

ووفقا لـ” كونداؤروف”، فإن الطائرة Su-57 بعد التحديث ستزود بأحدث التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، اللازمة لتسهيل عمل الطيار. الإمكانيات التقنية كبيرة جدا وواسعة. ومن الصعب على الشخص تحليل كل هذا بمفرده، لذلك سيساعد الذكاء الاصطناعي الطيار.

ويستطرد، الطائرة Su-57 مجهزة حاليا فعلا بأسلحة جديدة بعيدة المدى، وهي بالفعل متفوقة قليلا على طائرة MiG-31 في هذا المجال. وسوف تزود المقاتلة في المستقبل، بصواريخ موجهة جديدة.

ويشار إلى أن خبير الطيران أوليغ بانتيلييف كان قد أشار في وقت سابق، إلى أن محركات AL-51 الجديدة المثبتة على الطائرة Su-57 تسمح بالوصول إلى سرع تفوق سرعة الصوت في وضع الطواف الفائق (Supercruise). ويعزز هذا وفقا له، بشكل كبير القدرات القتالية للمقاتلة. ووصف المحرك AL-51 بأنه أول محرك يتفوق على محركات الجيل الرابع في عدة جوانب في وقت واحد.