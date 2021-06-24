خطوات لتوثيق حساب فيس بوك بالعلامة الزرقاء

لم يعد توثيق الحساب على الفيس بوك تقتصر على الأشخاص المشهورين فقط، بل يمكن لأي شخص توثيق صفحته على الفيس بوك بعد التسجيل كشركة أو علامة تجاريّة معروفة، ولكن ما أهمية توثيق الحساب على فيسبوك والخطوات المطلوبة.

لماذا توثق فيسبوك الحسابات؟

تعتمد فكرة توثيق الحسابات على فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل، لإعطاء الموثوقية لتلك المواقع خاصة بالنسبة للشخصيات المشهورة والعلامات التجارية وإثبات أن حسابات تلك المواقع هي مملوكة لها فعليا وما يأتي عليها يعبر عنها.

أنواع توثيق الحسابات على فيسبوك

يوجد نوعين توثيق الحسابات في فيسبوك:

1. الحسابات الشخصية

يمنح فيسبوك العلامة الزرقاء للصفحات الشخصية التي يوجد لها عدد متابعين كبير، حتى تكون إثباتا أن الشخص هو صاحب تلك الصفحة فعليا، ولمواجهة أي صفحات مزيفة تنتشر على الموقع، وغالبا ما تكون للمشاهير أو السياسيين أو المؤثرين في مواقع التواصل.

2. صفحات موثقة

تكون خاصة بالصفحات العامة والشركات والمنصات الإعلامية والعلامات التجارية.

معايير فيسبوك لتوثيق الحساب

حددت فيسبوك عدة معايير لتوثيق الحسابات على فيسبوك، وجاءت على النحو التالي

· صورة لملفك الشخصي وصورة للغلاف

· اسم الحساب يكون متوافقا مع سياسات فيسبوك

· أن يكون هناك عدد متابعين كبير على الحساب

· أن يكون بالحساب محتوى

· أن يكون المحتوى الموجود على الصفحة شرعي ولا يخترق سياسات فيسبوك لحماية حقوق الملكية الفكرية

· تفعيل الحساب خاصية المتابعة لكل المستخدمين

· أن يزيد عدد المعجبين بالصفحة عن 20 ألف متابع

كيف يمكن توثيق الحساب على فيسبوك؟

يمكن توثيق الحساب على فيسبوك، إذا ما توافقت معايير فيسبوك عليك في 3 دقائق فقط، عن طريق اتباع الخطوات التالية

1. ادخل على صفحة توثيق الحسابات على فيسبوك

2. حدد الحساب الذي ترغب في توثيقه

3. اكتب عنوان الحساب الذي ترغب في توثيقه

4. حدد الفئة التي تنتمي لها الصفحة أو الحساب

5. حدد البلد الذي يوجد فيه الحساب أو الصفحة

6. حمل صورة الهوية الرسمية الخاصة بك لإثبات أنك صاحب هذا الحساب وتكون عبارة عن شهادة أو هوية (جواز سفر) أو إثبات ملكية العلامة التجارية أو الشركة

7. اكتب رسالة توضح فيه سبب طلبك توثيق الحساب

8. في رفض فيسبوك طلبك لتوثيق الحساب، يمكنك إعادة المحاولة مجددا بعد 30 يوما.

فيسبوك والشخصيات العامة

لكن تلك الطريقة التي يتبعها فيسبوك في توثيق الحسابات، قد لا تندرج على الشخصيات العامة والمشاهير، حيث يتصل مسؤولو فيسبوك بأنفسهم بالمشاهير من أجل توثيق حساباتهم.

هل يمكن توثيق صفحة باسم شخص بدون علمه؟

ولكن لأن الشيطان يكمن في التفاصيل في حالة تسجيل أحدهم حسابا مع اتباع تلك الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن أن يوثق حسابا يحمل اسم أحد المشاهير، خاصة إذا كان يملك وثائق هوية تحمل نفس اسم الشخصية المشهورة.

وفي حالة شعور أحد المشاهير بأن أحد الأشخاص انتحل اسمه ووثق حسابا مزيفا يحمل اسمه وصورته، يمكنه أن يتواصل مع إدارة فيسبوك لحذف الحساب بصورة فورية وإزالة علامة التوثيق عنه.