خطوات لقياس الطول عبر آيفون 12

اعلنت شركة أبل الأمريكية أن بامكان هاتفها الجديد iphone 12 قياس طول الشخص على الفور باستخدام تطبيق القياس.

ويأتي آيفون 12 بماسح ضوئي LiDAR جديد لتجارب الواقع المعزز المحسّنة، لكن المستشعر يتيح أيضًا ميزة فريدة أخرى وهي القدرة على قياس طول الشخص، ووفقًا لأبل يمكنك قياس طول أي شخص وهو جالس على الكرسي.

وأكدت أبل أنه عندما يكتشف تطبيق (Measure) شخصًا في شاشة تحديد المنظر، فإنه يقيس طوله تلقائيًا من الأرض إلى أعلى رأسه أو قبعته أو شعره، وفقا لموقع (aitnews).

أما طريقة استخدام الهاتف لقياس طول الشخص فتتلخص فيما يلي:

1 ـ افتح تطبيق القياس وضع هاتف iPhone 12 بحيث يظهر الشخص الذي تريد قياس طوله في الشاشة من الرأس إلى أخمص القدمين.

2 ـ بعد لحظة، يظهر خط أعلى رأس الشخص (أو شعره أو قبعته)، ويظهر قياس الطول أسفل الخط مباشرة.

3 ـ يظهر القياس إما بالقدم والبوصة أو بالسنتيمتر اعتمادًا على ما قمت بتحديده ضمن الإعدادات، ثم القياس، ثم وحدات القياس.

4 ـ يتيح لك زر الغالق الدائري في الزاوية اليمنى السفلية التقاط صورة لشخص لقياس طوله ومشاركتها معه.