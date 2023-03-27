خطوة احترافية.. ميزة مخفية تكشف مستقبل العمل على ويندوز 11

يبدو أن نظام التشغيل المتميز من شركة مايكروسوفت ويندوز 11 سيحمل معه خصائص هامة في التحديثات المقبلة لملايين المستخدمين لنظام التشغيل الأكثر انتشارًا في العالم.

أبرز الميزات القادمة، ظهرت بشكل مخفي في إصدار تجريبي مبكر من ويندوز 11 ستسمح للمستخدمين بتكوين ما يُسمى بـ «الحاسوب الشخصي السحابي» Cloud PC الخاص بهم

وكما نقل موقع (نيو وين) Neowin، المتخصص في أخبار مايكروسوفت، فإن حساب Albacore في موقع تويتر بحث في الإصدار ذي الرقم 23419 الموجه للمطورين من نظام ويندوز 11، فلاحظ أن تطبيق (الإعدادات) Settings الخاص بنظام التشغيل أصبح يحتوي على خيارات لكيفية الوصول إلى «الحاسوب الشخصي السحابي»، سواء من تطبيق مخصص أو مباشرةً من سطح المكتب.

وتحتوي الصفحة أيضًا على قسم يسمح للمستخدم باختيار أي المنافذ، أو المزايا، أو الملحقات التي يشاركها مع «الحاسوب الشخصي السحابي». إذ يمكن مشاركة منافذ (يو إس بي) USB، وهذا يعني إمكانية الوصول إلى قرص تخزين (يو إس بي) يُوصل بالحاسوب الشخصي من أي جهاز آخر عن طريق الوصول إلى «الحاسوب الشخصي السحابي».

This feature is force disabled in the registry but clever Insiders will know how to work their way around this

Beyond more hardcodes lies a settings entry that is for some reason not on the Taskbar page.. both this & the registry value name seem off

Is this an intern feature? pic.twitter.com/vGqrADovBD — Albacore (@thebookisclosed) March 22, 2023

ويبدو من الصفحة أيضًا أنه يمكن مشاركة محتويات الحافظة، والطابعات، وقرص التخزين المحلي، والميكرفون، وغير ذلك.

وليس يُعلم بعد ما ستؤول إليه الأمور لاحقًا بعد إطلاق ميزة «الحاسوب الشخصي السحابي»، ولكن إن كانت الميزة شبيهة لميزة مماثلة ضمن اشتراك التطبيقات المكتبية (ويندوز 365 بيزنس) Windows 365 Business من مايكروسوفت، فسيكون بإمكان المستخدمين الوصول إلى حاسوب شخصي افتراضي مُخزَّن في الإنترنت وهو يعمل بالطريقة ذاتها للحواسيب الشخصية العادية، ويمتاز بإمكانية الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو حاسوب (كروم بوك).

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت أوضحت سابقًا بأنها مهتمة بنقل نظام ويندوز إلى السحابة، إذ لم يقتصر الأمر على إضافة الوظائف السحابية إلى Windows 365 Business، بل وضّحت أن «الحاسوب الشخصي السحابي» هو خطة إستراتيجية جديدة أُنشئت على (سطح المكتب الظاهري لنظام ويندوز) Windows Virtual Desktop لتقديم «سطح المكتب كخدمة»، وقد تحدث (بانوس باناي)، الذي يقود فريق ويندوز في مايكروسوفت، عن مساعي الشركة إلى أن يكون «الحاسوب الشخصي السحابي» مستقبل ويندوز، وهو ما عدّه الكثيرون «ويندوز 12».

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (ساتيا ناديلا) حديثًا بالقول إن «الحدود بين الحاسوب والسحابة تتلاشى».