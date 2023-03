خطوة احترافية.. ميزة مخفية تكشف مستقبل العمل على ويندوز 11

يبدو أن نظام التشغيل المتميز من شركة مايكروسوفت ويندوز 11 سيحمل معه خصائص هامة في التحديثات المقبلة لملايين المستخدمين لنظام التشغيل الأكثر انتشارًا في العالم.

أبرز الميزات القادمة، ظهرت بشكل مخفي في إصدار تجريبي مبكر من ويندوز 11 ستسمح للمستخدمين بتكوين ما يُسمى بـ «الحاسوب الشخصي السحابي» Cloud PC الخاص بهم

وكما نقل موقع (نيو وين) Neowin، المتخصص في أخبار مايكروسوفت، فإن حساب Albacore في موقع تويتر بحث في الإصدار ذي الرقم 23419 الموجه للمطورين من نظام ويندوز 11، فلاحظ أن تطبيق (الإعدادات) Settings الخاص بنظام التشغيل أصبح يحتوي على خيارات لكيفية الوصول إلى «الحاسوب الشخصي السحابي»، سواء من تطبيق مخصص أو مباشرةً من سطح المكتب.

وتحتوي الصفحة أيضًا على قسم يسمح للمستخدم باختيار أي المنافذ، أو المزايا، أو الملحقات التي يشاركها مع «الحاسوب الشخصي السحابي». إذ يمكن مشاركة منافذ (يو إس بي) USB، وهذا يعني إمكانية الوصول إلى قرص تخزين (يو إس بي) يُوصل بالحاسوب الشخصي من أي جهاز آخر عن طريق الوصول إلى «الحاسوب الشخصي السحابي».

