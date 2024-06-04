الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445 ﻫ - 4 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطوة تاريخية للصين.. المسبار تشانغ آه-6 يغادر الجانب البعيد للقمر

منذ 33 دقيقة
المسبار الصيني (تشانغ آه-6)

المسبار الصيني (تشانغ آه-6)

A A A
طباعة المقال

المسبار الصيني (تشانغ آه-6) ينطلق من الجانب البعيد للقمر
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء أن المسبار الصيني ‭)‬تشانغ آه-6 ‬) انطلق من الجانب البعيد للقمر ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض.

ومغادرة المسبار الناجحة للقمر تعني أن الصين أقرب إلى أن تصبح أول دولة تعيد عينات من الجانب الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.

وأكمل المسبار، الذي غادر القمر الساعة (2338 بتوقيت جرينتش)، بنجاح جمع العينات يومي الثاني والثالث من يونيو حزيران.

وقالت صحيفة بكين ديلي إن (تشانغ آه-6) رفع علم الصين لأول مرة على الجانب البعيد من القمر بعد جمع العينات.

ويتابع العلماء في جميع أنحاء العالم عودة العينات القمرية إلى الأرض، ويأملون أن تساعد التربة التي جمعها المسبار في الإجابة على أسئلة مثل نشأة النظام الشمسي.

وانطلق (تشانغ آه-6)، الذي سمي على اسم إلهة القمر الصينية الأسطورية، في الثالث من مايو أيار من جزيرة هاينان بجنوب الصين.

وهبط يوم الأحد في موقع لم يسبق استكشافه في الجزء البعيد من القمر الذي لا يواجه الأرض.

ونجحت مهمة الفضاء الصينية السابقة (تشانغ آه-5) في جمع عينات من القمر من الجانب المواجه للأرض في ديسمبر كانون الأول 2020، وهو إنجاز أعاد تحفيز الجهود العالمية لإحضار عينات بعد فترة توقف طويلة دامت 44 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

محطة شمسية في الصين - تعبيرية
الصين.. افتتاح أكبر محطة شمسية في العالم في شينجيانغ
انستغرام
هل ستغير تجربة المستخدم؟.. الجدل يشتعل حول فواصل الإعلانات الجديدة على انستغرام
جهاز حاسوب- تعبيرية
باستخدام خلايا دماغ بشرية.. باحثون يعلنون تطوير "معالج حاسوبي"

الأكثر قراءة

وليد جنبلاط ونبيه بري
برعاية بري وجنبلاط.. حل لبناني برعاية دولية!
صورة تجمع أسماء الأسد إلى جانب زوجها بشار الاسد على صفحة جمعية البستان التابعة لـ رامي مخلوف
"فقيدة الوطن".. تداول خبر وفاة أسماء الأسد وحزب البعث يعلق!
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد