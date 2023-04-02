"خلطة سحرية" لتجعل تغريداتك على تويتر "ترند" وواسعة الانتشار!

يجتهد الكثير من المغردين وصناع المحتوى على منصة تويتر، في البحث عن أفضل الطرق لتسهيل وصول تغريداتهم لأكبر عدد ممكن من متابعيهم، او من المهتمين بالمحتوى الذي يطرحونه عبر التطبيق الأزرق.

وكان رئيس تويتر إيلون ماسك قد نشر في وقت سابق الوصفة التي تجعل التغريدات تنتشر وتصبح ترند أكثر وذلك على منصة “Github” المخصصة بالبرمجيات.

ويحتوي الكود على رؤى عديدة حول العوامل التي تزيد أو تقل احتمالية ظهور تغريدة في الجداول الزمنية للمستخدمين.

Today marks a new era of transparency for Twitter. 🧵 We’re sharing much of the source code that powers our platform with the world. Visit our blog to learn more about this initiative: https://t.co/hTHVpuMDz8 — Twitter Engineering (@TwitterEng) March 31, 2023

الخلطة السحرية

وضمن البرمجية التي تم معاينتها على “Github”، يمكن ملاحظة على حفظ التغريدات لا يؤثر بتاتاً على مدى انتشار التغريدة، بينما العامل الأقوى أن يبادر ناشر التغريدة بالرد على تعليق على تغريدته (75 نقطة)، فيما مجرد التعليق يقدم (27 نقطة) للتغريدة، و(12 نقطة) لقاء الضغط على حساب تويتر والتفاعل معه، و(11 نقطة) لقاء أي نوع من التفاعل، بينما كان لافتاً أن إعادة التغريد تعطي فقط (1 نقطة فقط) بعكس ما كان متوقعاً، و(½ نقطة) لقاء التفضيل، ومشاهدة الفيديو (0.005 نقطة.

أما الخطوات التي من شأنها دفن التغريدات على المنصة فهي من خلال إعطاء تقييم سيء للتغريدة (-75 نقطة)، والتبليغ عن التغريدة (-369 نقطة).

ولاحظت باحثة تدعى جين مانشون وونغ أن خوارزمية تويتر تحدد على وجه التحديد ما إذا كان مؤلف التغريدة هو إيلون ماسك Elon Musk ولديها تسميات أخرى تشير إلى ما إذا كان المؤلف “مستخدماً قوياً” وكذلك ما إذا كان جمهورياً أو ديمقراطياً.