"خلطة سحرية" لتجعل تغريداتك على تويتر "ترند" وواسعة الانتشار!

يجتهد الكثير من المغردين وصناع المحتوى على منصة تويتر، في البحث عن أفضل الطرق لتسهيل وصول تغريداتهم لأكبر عدد ممكن من متابعيهم، او من المهتمين بالمحتوى الذي يطرحونه عبر التطبيق الأزرق.

وكان رئيس تويتر إيلون ماسك قد نشر في وقت سابق الوصفة التي تجعل التغريدات تنتشر وتصبح ترند أكثر وذلك على منصة “Github” المخصصة بالبرمجيات.

ويحتوي الكود على رؤى عديدة حول العوامل التي تزيد أو تقل احتمالية ظهور تغريدة في الجداول الزمنية للمستخدمين.

Today marks a new era of transparency for Twitter. 🧵

We’re sharing much of the source code that powers our platform with the world. Visit our blog to learn more about this initiative: https://t.co/hTHVpuMDz8

— Twitter Engineering (@TwitterEng) March 31, 2023