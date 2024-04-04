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دعوى أمريكية ضد هواوي تتجه للمحاكمة في مطلع 2026.. ما علاقة إيران!؟

منذ 28 ثانية
شعار شركة هواوي

شعار شركة هواوي

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تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأمريكية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران، للعرض على محكمة في يناير كانون الثاني 2026.

وفي اجتماع اليوم الخميس في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة لقاضية أمريكية إن “مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود. ونعتقد أنه سيكون من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة”.

وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير كانون الثاني 2026.

وبدأت القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا بموجب مذكرة اعتقال أمريكية.

وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.

وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين أربعة وستة أشهر.

وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوكا أخرى بشأن أعمالها في إيران التي تخضع للعقوبات الأمريكية.

وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أمريكية وساعدت إيران على تعقب محتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.

ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأمريكي، وهو ما تنفيه هواوي.

    المصدر :
  • رويترز

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