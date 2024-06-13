أقام ثمانية موظفين سابقين دعوى قضائية ضد شركة سبيس إكس، ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، زاعمين أن ماسك أمر بطردهم بعد أن تحدوا ما وصفوه بالتحرش الجنسي المتفشي وبيئة العمل العدائية في الشركة.

وشرح الموظفون، الذين أقاموا الدعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، شكاواهم بالتفصيل في رسالة مفتوحة إلى الإدارة عام 2022 وشاركوها عبر الشبكة الداخلية للشركة. وزعموا أنه في اليوم التالي، تم فصل أربعة منهم، وأنهيت خدمة آخرين في وقت لاحق بعد إجراء تحقيق داخلي.

في يناير/كانون الثاني، قدم المجلس الوطني الفيدرالي لعلاقات العمل شكواه الخاصة ضد شركة سبيس إكس بناء على المشاكل التي أوضحها تسعة موظفين مفصولين.

ومن بين الأمور الأخرى مثار القلق في مكان العمل، دعت الرسالة المفتوحة المديرين التنفيذيين إلى إدانة سلوك ماسك العام على منصة إكس – التي كانت معروفة آنذاك باسم تويتر – ومحاسبة جميع الموظفين على السلوك غير المقبول.

وتضمنت تصرفات ماسك التقليل من شأن مزاعم التحرش الجنسي ضده، وهي الاتهامات التي نفاها الملياردير.

وجاء في الرسالة المفتوحة في ذلك الوقت ”بصفته الرئيس التنفيذي لدينا والمتحدث الرسمي الأبرز، ينظر إلى إيلون على أنه واجهة شركة سبيس إكس – كل تغريدة يرسلها إيلون هي بيان عام فعلي للشركة”.

وأشارت الرسالة أيضا إلى تصرفات ماسك باعتبارها ”مصدرا متكررا للتشتيت والإحراج”.

وتطالب الدعوى بتعويضات مالية غير محددة للضرر.

و ربطت الشكوى بين سلوك ماسك – على وجه الخصوص منشوراته البذيئة في كثير من الأحيان على تويتر – وبيئة العمل في شركة سبيس إكس.

وذكرت الشكوى أن أحد المدعين، يمان عبد الحق، أشار إلى أن العديد من الأمثلة غير اللائقة المذكورة في تدريب الموظفين على ”السلوك المناسب” لعام 2021 ”تشبه إلى حد كبير محتويات تغريدات ماسك”.

وأضافت الشكوى أن عبد الحق أرسل أمثلة على تلك التغريدات إلى مدير الموارد البشرية في سبيس إكس، الذي لم يتخذ أي إجراء.

لم ترد شركة سبيس إكس على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.