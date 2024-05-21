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ديل تزيح الستار عن خوادم وأجهزة كمبيوتر تدعم الذكاء الاصطناعي

منذ 8 دقائق
شركة ديل

شركة ديل

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كشفت شركة ديل تكنولوجيز النقاب عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي ومزودة بمعالجات كوالكوم، فضلا عن خادم جديد يدعم أحدث رقائق من شركة إنفيديا، ستكون متاحة بدءا من النصف الثاني من عام 2024.

وأعلنت ديل ذلك خلال فعالية في لاس فيجاس اليوم الاثنين بهدف الحفاظ على الزخم في السوق المربحة لخوادم الذكاء الاصطناعي والاستعداد للتعافي المتوقع في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذا العام بعد تراجع الطلبيات في أعقاب الجائحة.

ستكون أجهزة الكمبيوتر التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي مزودة بمعالجات كوالكوم من رقائق سلسلة (سناب دراجون إكس) التي تتميز بوحدات معالجة عصبية مخصصة لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة.

وأطلقت ديل اليوم أيضا منتجها الأحدث من سلسلة الخوادم المتوافقة مع رقائق بلاكويل من إنفيديا. ويقدم الخادم الجديد تقنية التبريد السائل وليس التبريد الهوائي الذي يميل إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

وقال آرثر لويس رئيس مجموعة حلول البنية التحتية بالشركة في مقابلة مع رويترز إن خوادم ديل المعتمدة على رقائق إنفيديا هي أسرع منتج في تاريخها.

وتقول شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن للإبحاث إن من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على خوادم الذكاء الاصطناعي 33 مليار دولار خلال العام الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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