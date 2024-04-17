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رئيس وكالة الفضاء الروسية: خطة لإطلاق صاروخ أنجارا-إيه5إم في 2027

منذ 45 دقيقة
وكالة الفضاء الروسية

وكالة الفضاء الروسية

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قال رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء إن روسيا تعمل على صنع صاروخ حديث من طراز أنجارا-إيه5إم قادر على إطلاق مركبة فضائية مأهولة وتخطط لإطلاقه في 2027.

وأضاف بوريسوف في تصريحات نقلها التلفزيون “يتم بالفعل الآن بأمر من روسكوزموس تطوير صاروخ حديث من طراز أنجارا-إيه5إم بمحرك دفع أكثر قوة”.

وقال إن من المقرر أن يصبح الوسيلة الرئيسية لإطلاق الجيل القادم من المركبات الفضائية المأهولة والوحدات إلى المدار.

وجاءت تصريحات بوريسوف خلال اجتماع عبر الإنترنت ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين.

    المصدر :
  • رويترز

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