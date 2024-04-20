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راصد الزلازل الهولندي "هوغربيتس" يحذر من مشروع بيل غيتس!

منذ ساعتين
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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حذر الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، من خطورة مشروع علمي أميركي متصل بالشمس، قد يؤدي لحدوث كوارث وأمراض على الأرض.

وقال هوغربيتس في منشور له عبر منصة إكس: “أعتقد أن الاحتباس الحراري سببه البشر وليس الشمس، وإذا استمرت خطط بيل غيتس، فسوف يتسبب ذلك في نهاية المطاف في كارثة وأمراض كثيرة”.

ويشير الباحث الهولندي إلى مشروع علمي بجامعة هارفارد، يهدف إلى حجب الشمس عبر رش ملايين الأطنان من غبار كربونات الكالسيوم في الطبقة العليا من الغلاف الجوي.

ويحاول المشروع تخفيف أشعة الشمس وتبريد الأرض، وحيث يقوم بيل غيتس بدعم المشروع ماديا، فيما يواصل الباحثون دراسة إمكانية تبريد درجة حرارة الأرض دون التسبب في آثار عكسية.

وذكرت صحيفة “تيليغراف” البريطانية نقلًا عن خبراء من مركز القانون البيئي الدولي أن “المشكلة الرئيسية هي أن تلك التجارب غير قابلة للاختبار ولا يمكن السيطرة عليها”، فضًلا عن التكلفة الباهظة.

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