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رفض روسي لطعن أبل على استغلالها وضعها المهيمن في السوق

منذ 11 دقيقة
شركة أبل

شركة أبل

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، أن محكمة روسية رفضت طعنا تقدمت به شركة أبل على مزاعم إساءة استغلالها وضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيقات، والذي غُرّمت جراءه 1.2 مليار روبل روسي (12.1 مليون دولار) في يناير كانون الثاني الماضي.

ولم ترد أبل بعد على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وفرضت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في روسيا غرامة على أبل في يناير كانون الثاني الماضي على خلفية ما وصفته بأنه إساءة استغلال الشركة الأمريكية لوضعها المهيمن في السوق.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إنها اكتشفت في وقت سابق أن أبل أجبرت شركات تطوير برمجيات روسية على استخدام خدمات الدفع الخاصة بأبل في متجر تطبيقاتها (آب ستور) وهو انتهاك لقواعد المنافسة الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن قرار الهيئة دخل حيز التنفيذ القانوني في مايو أيار بعد أن أقرته محكمة في موسكو. وتقدمت أبل بالطعن في القرار والغرامة.

انخفضت قيمة الروبل بشدة منذ يناير كانون الثاني. وانخفضت القيمة الدولارية للغرامة بأكثر من خمسة ملايين دولار منذ ذلك الحين.

    المصدر :
  • رويترز

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