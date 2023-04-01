راتب فلكي.. ChatGPT ينعش هذه الوظيفة

حقق روبوت الدردشة ChatGPT شهرة كبيرة منذ إطلاقه، وحصد ما يزيد عن مليون مستخدم في فترة قياسية، وصنع لنفسه زخما في عناوين الأخبار العالمية، بسبب قدراته التي تعد جديدة بالنسبة للعالم أجمع.

رصد خبراء في مجال شركات التقنيات والذكاء الاصطناعي ازدهارا ملحوظا في الطلب على وظائف المتخصصين بمجال الهندسة السريعة.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن هذا المنصب يعرف كمفهوم لمهندسي البرمجيات العاملين على تحسين ردود روبوتات الدردشة الذكية الشبيهة لروبوت ChaGPT، في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويقول الموقع إن تزايد الطلب على هذا النوع من الوظائف بين شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، يأتي بفضل الانتشار الواسع والنجاح الكبير الذي حققته هذه التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي مؤخرا، وتحديدا روبوت الدردشة الذكي الذي أصبح حديث العالم الآن من مايكروسوفت ChaGPT.

رواتب تتخطى ربع مليون دولار

وقال موقع “بيزنس إنسايدر”، إن عددا من الشركات الآن أصبحت تحرص على إغراء المتخصصين في مجال الهندسة السريعة برواتب فلكية، على أساس سنوي، بسبب تزايد الاحتياج للمتخصصين في هذا المجال بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن بعض الشركات تقدم عروضا برواتب سنوية للعاملين المتخصصين في مجال الهندسة السريعة، تصل إلى 335,000 دولار سنويا.

كما أن بعض هذه الشركات، في بحثها عن المتخصصين في هذا المجال، أصبحت لا تشترط في متطلبات الوظيفة أن يكون المتقدم للعمل كمهندس سريع لبرمجة ردود روبوتات الدردشة حاملا لشهادة جامعية في مجال التقنيات أو مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا.

وقدم “بيزنس إنسايدر” نماذج إلى شركات، تتيح هذا العرض التوظيفي بشكل رسمي في الوقت الحالي، وبحثت عن متخصصين في مجال الهندسة السريعة.

من ضمن هذه النماذج، شركة متخصصة في مجال البحث والتطوير وأنظمة الأمن التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدعى شركة Anthropic، هذه شركة تبحث حاليا عن متخصصين في مجال الهندسة السريعة بمرتب سنوي يتراوح بين 175,000 و335,000 دولار، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

تأكيد على أهمية الوظيفة من رواد المجال

وفي تصريحات سابقة له، كان قد أكد سامل ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المبتكرة لروبوت الدردشة الذكي ChatGPT، أهمية وظيفة الهندسة السريعة بالنسبة لتطور مجال الذكاء الاصطناعي.

كان ذلك عبر تغريدة سابقة له، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر في شهر فبراير/شباط الماضي، قائلا، إنه في مجال تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي تعتبر مهارة الهندسة السريعة من أبرز المهارات وأعلاها تقييما بين المتخصصين في هذا المجال.

وعلى الجانب الآخر، توجد تحذيرات من خبراء من أن هذا النوع من الوظائف لن يكون مضمونا على المدى البعيد، رغم أهميته الحالية وشدة الإقبال عليه.

فقد نقل “بيزنس إنسايدر” تصريحا للأستاذ في جامعة Wharton School الأمريكية، إيثان موليك، الذي قال إنه لديه شك من أن الهندسة السريعة لن تحمل نفس الأهمية التي تتمتع بها الآن في المستقبل.