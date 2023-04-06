ريونايت أوكراين.. تطبيق أوكراني للبحث عن الأطفال المفقودين في الحرب

أعلنت الشرطة الأوكرانية إطلاق تطبيق للهاتف المحمول، الخميس، للمساعدة في العثور على الأطفال الذين اختفوا خلال الغزو الروسي الشامل الذي بدأ منذ أكثر من 13 شهرا.

وتقدر كييف أن 19544 طفلا رُحلوا لى روسيا خلال الغزو وعاد منهم 328 فقط. وتنفي موسكو، التي تسيطر على أجزاء من شرق أوكرانيا وجنوبها، خطف الأطفال، وتقول إنهم نُقلوا حفاظا على سلامتهم.

وقال أولكساندر فاتسفيتش، نائب رئيس الشرطة الوطنية، إن أوكرانيا اشتركت مع شركة (فايند ماي بيرنت) الأمريكية للتكنولوجيا لتطوير تطبيق (ريونايت أوكراين) أو “لم شمل أوكرانيا” الذي من شأنه أن يساعد في إعادة التواصل بين أفراد العائلات التي تشتت شملها في أثناء النزاع.

وقال في إفادة صحفية على الإنترنت “إنها إحدى الأدوات للعثور على الأطفال ولم شملهم مع عائلاتهم”.

وأضاف “إذا وجدنا حتى طفلا واحدا بهذه الطريقة أو لم شمل أسرة واحدة، فسيكون ذلك بالفعل انتصارا حتى لو كان صغيرا، ولكن مع كل خطوة سنكون قادرين على إعادة أطفال إلى منازلهم”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا بتهمة خطف أطفال من أوكرانيا.

ولم تخف موسكو برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا من المناطق المحتلة، لكنها تقدمه على أنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تركوا وحيدين في منطقة الصراع.

وقالت مفوضة الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا هذا الأسبوع إن روسيا قبلت أكثر من خمسة ملايين لاجئ من منطقة دونباس الأوكرانية، بما في ذلك 730 ألف طفل مع آباء وأمهات أو أوصياء قانونيين منذ فبراير شباط 2022.

ولا تعترف روسيا بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت مذكرة الاعتقال بأنها باطلة لا أساس لها.

وقال فاتسفيتش إن التطبيق متاح للتنزيل مجانا وسهل التشغيل.

وأضاف أن التطبيق سيمكن الشرطة من جمع المزيد من البيانات بطريقة آمنة وسليمة، بما في ذلك من الأشخاص في روسيا أو روسيا البيضاء أو في الأراضي المحتلة الذين يريدون مساعدة الأطفال الأوكرانيين.