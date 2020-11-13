زوكربيرغ : اقتراح مستشار ترامب السابق لـ”قطع رأس” فاوتشي ليست كافية لحظره

بعد اقتراح المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، قطع رأس أنتوني فاوتشي ومدير مكتب الـFBI كريستوفر راي، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، ان اقتراحه ليس كافيا لحظره.

ورأى زوكربيرغ، في اجتماع مع موظفيه، أن هذا الإقتراح، لم يكن كافيا لانتهاك قواعد المنصة على نحو يؤدي إلى حظره منها بشكل دائم، وفقا لموظف بالشركة.

وكان موقع “تويتر” حظر حساب بانون، بعد ان قال في حديثه في البودكاست الخاص به “The War Room” الذي انتشر في شكل فيديو على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، “تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة راي، وإقالة فاوتشي … لا أريد فعلا أن أتقدم خطوة أبعد، لكن الرئيس طيب القلب ورجل طيب”.

وأضاف: “أود في الواقع أن أعود إلى العصور القديمة في تيودور إنجلترا. عندها كنت سأضع رأسيهما على الحراب وفي زاويتين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الفيدراليين”.

وقد حظر “تويتر” حساب Bannon’s War Room بشكل دائم، قائلا إنه أوقف حساب البودكاست لانتهاكه سياسته بشأن تمجيد العنف.

مقطع الفيديو لبانون كان في بث حي وبقي نحو 10 ساعات وتمت مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة قبل أن تزيله “فيسبوك” في حين أوقفت “يوتيوب” الفيديو على منصتها على أساس أنه “يحرض على العنف”.