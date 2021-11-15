سامسونج تطلق واجهة One UI 4 لسلسلة Galaxy S21

أعلنت شركة سامسونج عن الإطلاق الرسمي لواجهة المستخدم One UI 4، التي يتم طرحها أولاً لسلسلة Galaxy S21 بما في ذلك Galaxy S21 و +Galaxy S21 و Galaxy S21 Ultra.

ومن خلال خيارات التخصيص الجديدة وميزات الخصوصية والوصول إلى نظام الشركة المتوسع باستمرار، توفر One UI 4 تجربة محمولة معززة تمنحك التحكم.

وقالت الشركة: نحن ملتزمون بمنح الجميع إمكانية الوصول إلى أفضل تجارب الهاتف المحمول الممكنة في أقرب وقت ممكن. تفي One UI 4 بهذا الوعد، حيث تزود مستخدمي هواتف Galaxy الذكية بأحدث ميزات التخصيص والخصوصية. ولكن لن نتوقف عند هذا الحد. ويتمكن مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى أيضًا قريبًا من الاستفادة من تحديث البرنامج هذا، مما يتيح تجربة أكثر سلاسة عبر نظامنا البيئي بالكامل.

وتتيح لك واجهة One UI 4 إنشاء تجربة هاتف محمول مخصصة لتلبية احتياجاتك الفريدة والتعبير عن شخصيتك.

ويمكنك تغيير شكل ومظهر كل شيء من شاشتك الرئيسية إلى الأيقونات والقائمة والأزرار والخلفية عبر مجموعة كاملة من لوحات الألوان الجديدة للاختيار من بينها.

ومع الأدوات المصغرة التي أعيد تصورها والتي توفر تخصيصًا أعمق، فقد أصبح من السهل وضع بصمتك الشخصية عبر تجربة هاتفك الذكي.

كما يمكنك التعبير عن نفسك بسهولة أكبر من خلال مجموعة متنوعة من ميزات الرموز التعبيرية وصور GIF والملصقات المتوفرة مباشرة من لوحة المفاتيح.

ووفقًا للشركة لا توجد خصوصية دون أمان قوي. نتيجة لذلك تقدم سامسونج مع One UI 4 أحدث ميزات الخصوصية والأمان، وذلك حتى تتمكن من اختيار ما تريد مشاركته أو الحفاظ على خصوصيته.

أصبحت مراقبة إعدادات الخصوصية والتحكم فيها أمرًا بسيطًا مع One UI 4. إذ تنبهك واجهة المستخدم عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون.

كما أنها تتضمن لوحة معلومات الخصوصية الجديدة التي تجمع جميع الإعدادات وعناصر التحكم في مكان واحد مناسب.

وتساعدك One UI 4 على تحقيق أقصى استفادة من النظام البيئي الممتد للأجهزة والتطبيقات التابعة لجهات خارجية من سامسونج.

وتضمن شراكات سامسونج مع رواد الصناعة الآخرين، مثل جوجل، تجربة سلسة عند استخدام تطبيقات وخدمات الطرف الخارجي المفضلة لديك.

وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتطبيقات مثل Google Duo، التي توفر مكالمات فيديو عالية الجودة مع الأصدقاء والعائلة.

وسواء كنت تستخدم Galaxy Z Series أو Galaxy Watch أو Galaxy Tab، فإنك تحصل على الشكل والمظهر الموحد عبر أجهزتك. كما تكون قادرًا على مزامنتها بسلاسة.

وتتوفر One UI 4 لسلسلة Galaxy S21 اعتبارًا من 15 نوفمبر. بينما تتوفر قريبًا عبر سلسلة Galaxy S و Galaxy Note السابقة. بالإضافة إلى سلسلة Galaxy Z وسلسلة Galaxy A والأجهزة اللوحية.