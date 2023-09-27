الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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سامسونغ تتوسع بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

منذ 45 دقيقة
شعار سامسونغ

شعار سامسونغ

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تعتزم شركة سامسونغ‎ مضاعفة القدرة التصنيعية لمصنع بطاريات السيارات الكهربائية (EV) في أوبورن هيلز بولاية ميشيغان.

وقال جو بيتيل المستشار العام لشركة Samsung SDI America، نائب الرئيس للشؤون القانونية والعامة: “تفتخر شركة Samsung SDI America بتوسيع منشأتها في أوبورن هيلز. نحن ممتنون لمؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية وشركائنا الحكوميين في أوبورن هيلز ومقاطعة أوكلاند لدعمهم، مما يجعل هذا التوسع ممكنًا”.

وأعلنت مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية عن توسع Samsung SDI America مؤخرًا.

تخطط الشركة المصنعة لبطاريات الليثيوم أيون لتوسيع اثنتين من منشآتها في أوبورن هيلز لتلبية متطلبات العملاء في قطاع السيارات.

وسيتضمن المشروع ترقيات لخط إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتحسينات على مرافق رفاهية الموظفين وقسم تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف بيتل: “ستسمح لنا خطة التوسع هذه، التي تعتبر بالغة الأهمية لعملياتنا، بتقديم دعم أفضل لعملائنا وستؤدي إلى توفير مئات الوظائف الجديدة لأولئك الذين يتوقون للمشاركة في ثورة الكهربة. نحن فخورون بسكان ميشيغان الذين نوظفهم ويسعدنا أن نلعب دورًا صغيرًا في مستقبل ميشيغان المشرق”.

وتتوقع الشركة أيضًا أن خططها الخاصة بمرافق Auburn Hills ستخلق 368 وظيفة جديدة عالية الأجر، إضافة إلى 628 موظفًا في Samsung SDI في ميشيغان.

ومن المتوقع أن تدفع الوظائف الجديدة ما لا يقل عن 37.50 دولارًا للساعة بالإضافة إلى المزايا.

إلى جانب Stellantis، عقدت شركة Samsung SDI شراكة مع شركة General Motors (GM) لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 3 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

في يونيو 2022، أفادت التقارير أن شركة Tesla تواصلت مع شركة Samsung SDI بشأن بناء خط تجريبي لخلايا البطارية البالغ عددها 4680 خلية.

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