سامسونغ تحتل المرتبة الخامسة عالميا بقائمة أفضل العلامات التجارية

تصنف شركة سامسونغ كـ واحدة من أفضل الشركات التكنولجية على الإطلاق، وهي المنافسة الأشرس لشركة “آبل” الرائدة في الصناعات التكنولوجية، ففي عام 2012 دخلت سامسونغ ضمن قائمة أفضل العلامات التجارية، واحتلت المركز الثامن في عام 2008

وفي هذا الصدد أعلنت شركة سامسونغ اليوم ورغم تفشي جائحة كورونا أن قيمة علامتها التجارية ارتفعت إلى المرتبة الخامسة في العالم هذا العام للمرة الأولى.

وبلغت قيمة علامة سامسونغ التجارية 62.3 مليار دولار هذا العام، حيث شهدت ارتفاعًا من 61.1 مليار دولار في عام 2019.

وعلى مدار السنوات تحقق سامسونغ نجاحا باهرا في تسويق منتجاتها وارتفاع نسب مبيعها حول العالم، إذ قفزت الشركة إلى المركز السابع في عام 2014، وحصلت على المركز السادس في أعوام 2017 و 2018 و 2019، وهذه هي المرة الأولى التي تصعد فيها سامسونغ إلى المراتب الخمس الأولى على مستوى العالم.

تمكنت سامسونغ من زيادة قيمة علامتها التجارية في عام 2020 بنسبة 2%، وفقًا لقائمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية لـ“انتربراند“.

ويأتي تقييم ”انتربراند“ لقيمة العلامات التجارية للشركات بناءً على تحليل شامل لعدة عوامل تشمل الأداء المالي، وتأثير العلامة التجارية على المشتريات والقدرة التنافسية.

وكشفت سامسونغ عن استجابتها السريعة لجائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-10″، فقد تبرعت الشركة بملايين الدولارات لمكافحة الفيروس في مختلف البلدان، وأطلقت حملات عديدة لتحسين خدمات العملاء أثناء عمليات الإغلاق.

كما أطلقت الشركة برامج تعليمية متنوعة للدراسة والعمل من المنزل، مثل Solve for Tomorrow و Smart School و Innovation Campus.

تأسست سامسونغ في 1 مارس 1938 في ديغو من خلال “لي بيونغ شول” ويدير شؤونها حاليا “لي كان هي”. وللمجموعة لها عدة مكاتب في 58 دولة، منهم دول عربية مثل شركة سامسونج الأردن وتشغل أكثر من 254000 عامل.