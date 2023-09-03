الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سامسونغ تطرح تحديث OneUI Watch 5

منذ 58 ثانية
ساعة Galaxy Watch 4

ساعة Galaxy Watch 4

A A A
طباعة المقال

طرحت شركة سامسونغ تحديث OneUI 5 Watch على ساعتها الذكية Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 5.

ويتضمن هذا التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة. لكن إحدى الميزات الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام هي دعم ميزة Watch Unlock.

وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام كجزء من تحديث Wear OS 4 وتم عرضها على ساعة Pixel Watch.

وتعمل الميزة عن طريق إلغاء قفل هاتفك تلقائيًا عندما تكون ساعتك الذكية قريبة.

وهذا مشابه لكيفية قيام ساعة Apple Watch بفتح قفل هاتف iPhone.

ومع وصول ميزة WatchUnlock إلى OneUI 5 Watch، يمكن للمستخدمين الآن فتح قفل هواتفهم الذكية دون إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو استخدام المصادقة البيومترية، طالما أنهم يرتدون ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS 4.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار تطبيق واتساب
    واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم
    لوحة مفاتيح ROG Ranger 2
    ROG Ranger 2.. لوحة مفاتيح "ثورية" جديدة من ASUS
    هاتف Vivo V29e
    تصميم أنيق وأداء سريع.. مواصفات هاتف Vivo V29e

    الأكثر قراءة

    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    زياد الرحباني
    زياد الرحباني يطلّ بعد غياب
    مايكل راتني
    السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة