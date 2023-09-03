سامسونغ تطرح تحديث OneUI Watch 5

طرحت شركة سامسونغ تحديث OneUI 5 Watch على ساعتها الذكية Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 5.

ويتضمن هذا التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة. لكن إحدى الميزات الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام هي دعم ميزة Watch Unlock.

وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام كجزء من تحديث Wear OS 4 وتم عرضها على ساعة Pixel Watch.

وتعمل الميزة عن طريق إلغاء قفل هاتفك تلقائيًا عندما تكون ساعتك الذكية قريبة.

وهذا مشابه لكيفية قيام ساعة Apple Watch بفتح قفل هاتف iPhone.

ومع وصول ميزة WatchUnlock إلى OneUI 5 Watch، يمكن للمستخدمين الآن فتح قفل هواتفهم الذكية دون إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو استخدام المصادقة البيومترية، طالما أنهم يرتدون ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS 4.