سامسونغ تعلن عن تحديث جديد لمنصة المنزل الذكي

أعلنت سامسونج تحديثًا جديدًا لمنصة المنزل الذكي الخاصة بها SmartThings التي تتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة المنزلية بسهولة، وفقًا لما جاء في بيان للشركة عبر موقعها الرسمي.

ومن أهم المزايا الجديدة في التحديث إمكانية مشاركة النظام اليومي للمنزل الذكي، إذ يمكن للمستخدمين مشاركة الأنظمة الروتينية المخصصة التي وضعوها لأجهزتهم مع العائلة أو الضيوف. وتتضمن هذه الأنظمة اليومية تشغيل سلسلة من الأجهزة بنحو متتابع في وقت محدد من اليوم. ويمكن للمستخدمين مشاركة النظام عن طريق عرض رموز الاستجابة السريعة QR للمسح.

ويدعم التحديث الجديد للمنصة Matter 1.2، وهو الإصدار الأحدث من بروتوكول الاتصال القياسي المفتوح Matter الذي يهدف إلى توفير تواصل سلس وموحد بين الأجهزة الذكية المختلفة في المنزل، بغض النظر عن الشركة المصنعة أو النظام المستخدم.

وسيوفر دعم بروتوكول Matter 1.2 تجربة فُضلى للمطورين الذين يتطلعون إلى تحسين تكامل أجهزتهم مع الأنظمة المختلفة.

وأوضحت الشركة أن الدعم الكامل للإصدار الجديد من Matter سيتوفر في تطبيق SmartThings “في وقت لاحق من هذا الصيف”.

وحدثت سامسونج قسم الطاقة في منصة SmartThings ببعض المزايا الجديدة لمساعدة الأشخاص في توفير الطاقة، وتمكينهم من الحصول على مكافآت عند توفير الطاقة، وتتبع التقدم باستخدام عناصر تفاعلية مثل مستوى الطاقة وشارات النشاط.

وعندما يوفر المستخدمون الطاقة بشكل فعال من خلال وضع AI Energy، سيحصلون على نقاط يمكن استخدامها لشراء المنتجات عبر متجر سامسونج الإلكتروني، وفق آلية محددة لحساب الطاقة الموفرة وتحويلها إلى نقاط مكافآت.

وسوف يتمكن مستخدمو أجهزة جالاكسي المحمولة من سامسونج من التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية دون الحاجة إلى فتح تطبيق SmartThings، وذلك عبر استخدام عناصر تحكم مخصصة للأجهزة المفضلة، مثل مستوى صوت التلفاز وشدة سطوع الإضاءة، والوصول إليها بسهولة من لوحة التحكم السريعة في الجهاز.