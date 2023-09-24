سامسونغ تقدم ميزة "Screen Hide" لتعزيز عمر البطارية

كشفت أحدث التسريبات أن شركة سامسونغ تعمل على ميزة جديدة لتعزيز عمر البطارية والتي تعرف بميزة “Screen Hide”.

وبدأت شركة سامسونغ في العمل على تحديث One UI 6 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 14.

تعمل العملاق الكوري على تطوير إصدار جديد من واجهة المستخدم، ومن المقرر أن يرتكز تحديث One UI 6 المرتقب على الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندرويد.

وتعد ميزة “Screen Hide” واحدة من المميزات المقدمة في هذا الإصدار، والتي تدعم المستخدمين باختيار لإغلاق الشاشة مع استمرار تشغيل أحد التطبيقات، وهي ميزة تستهدف دعم توفير شحن البطارية، بشكل خاص عند تشغيل التطبيقات الصوتية مثل تطبيقات بث الموسيقى أو البودكاست.

أيضاً لتنشيط ميزة “Screen Hide” سيحتاج المستخدم لتثبيت تطبيق “Good Guardians” عبر متجر Galaxy، وعند تثبيت التطبيق سيكون على المستخدم النقر على تبويب “Battery Guardian” ومن ثم اختيار “Screen Hide”.

ولإضافة ميزة “Screen Hide” للإعدادات السريعة سيكون على المستخدم النقر على لوحة الإعدادات السريعة ومن ثم اختيار “Add”، وعند إضافة الميزة للإعدادات السريعة سيتاح للمستخدم تنشيط الميزة بسلاسة.