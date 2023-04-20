الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ستارشيب تنفجر بعد أقل من أربع دقائق على اقلاعها

منذ 11 دقيقة
نموذج أولي للمركبة ستارشيب

نموذج أولي للمركبة ستارشيب

A A A
طباعة المقال

نجحت شركة سبيس إكس التي يرأسها إيلون ماسك الخميس في إطلاق مركبة ستارشيب للرحلات الفضائية من الجيل التالي لأول مرة على متن صاروخ سوبر هيفي الجديد الذي صنعته الشركة في رحلة تجريبية غير مأهولة انتهت بعد دقائق بانفجار المركبة في السماء.

وانطلقت المركبة الصاروخية ذات المرحلتين التي بلغ ارتفاعها 120 مترا، أي أعلى من تمثال الحرية، من قاعدة ستاربيز الفضائية التابعة للشركة في شرق براونزفيل بولاية تكساس. وكانت سبيس إكس تأمل في أحسن الأحوال أن تستمر الرحلة 90 دقيقة.

وأظهر بث مباشر لسبيس إكس ارتقاء الصاروخ من برج الإطلاق إلى السماء بينما تنفث محركات سوبر هيفي اللهب وسحب العادم وبخار الماء.

لكن بعد أقل من أربع دقائق من بداية الانطلاق، لم تنفصل المرحلة الأعلى لستار شيب عن المرحلة الأدنى لسوبر هيفي كما كان مخططا وشوهدت المركبة وهي تنقلب رأسا على عقب قبل أن تنفجر.

ووصلت المركبة الفضائية ذروة ارتفاع عند نحو 32 كيلومترا قبل تفككها.

ورغم هذا هلل مسؤولو سبيس إكس خلال البث المباشر وقالوا إن هذه الرحلة التجريبية القصيرة ناجحة.

وكتب ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، على تويتر قائلا “تهاني لفريق سبيس إكس على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير لاختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

المدير التنفيذي لشركة سبايس اكس "ايلون ماسك"
للمرة الثانية شركة "سبايس اكس" تحاول إطلاق أقوى صاروخ بالعالم
عملات رقمية
موعد إطلاق أول عملة رقمية إسلامية
شعار غوغل
مفاجأة مدويّة.. أجهزة "سامسونغ" المقبلة بدون محرك بحث غوغل

الأكثر قراءة

تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال
خلدة
بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!