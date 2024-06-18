ستيلانتيس تصدر تحديثاً لـ 1.16 مليون سيارة لحل مشكلة في كاميرات الرؤية الخلفية

أصدرت ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر للسيارات، اليوم الثلاثاء تحديثا آليا لحوالي 1.16 مليون سيارة في أمريكا الشمالية لحل خلل في برنامج يمنع كاميرات الرؤية الخلفية لهذه السيارات من عرض الصور، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ويتم حل المشكلة عن بعد عبر تحديث البرنامج من خلال شاشات عرض المعلومات بالسيارات. وشمل التحديث السيارات دودج دورانجو من إنتاج عامي 2021 و2022 وكرايسلر باسيفيكا وجيب جراند شيروكي إل. بين عامي 2021 و2023 ورام 1500 و2500 و3500 من إنتاج عام 2022 وجيب كومباس وجراند شيروكي وواجونير وجراند واجونير ورام بروماستر من إنتاج عامي 2022 و2023.

ويشمل الخلل 1.033 مليون مركبة في الولايات المتحدة و126000 في كندا.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن برامج الراديو الخاصة بالمركبات ربما تمنع عرض صور الرؤية الخلفية.

وسيظهر طلب لقبول التحديث على شاشات الوسائط الخاصة بالمركبات المشمولة بهذا التحديث. وقالت ستيلانتيس إنه تم تحديث البرنامج بالفعل في أكثر من 735000 مركبة.

وقالت شركة صناعة السيارات إنها ليست على علم بوقوع أي إصابات أو حوادث على صلة بهذه المشكلة.