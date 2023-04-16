سعر خيالي.. أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا تُباع بـ 40 ألف دولار

بلغت أسعار أكثر بطاقات الرسومات تقدمًا من شركة إنفيديا، المتاحة للشراء من موقع (إيباي) eBay، أكثر من 40,000 دولار أمريكي، وذلك وسط ارتفاع الطلب على الشرائح اللازمة لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

وفي تغريدة على موقع تويتر، رصد رائد الألعاب الثلاثية الأبعاد والمدير السابق للتقنية الاستشارية لدى شركة ميتا (جون كارماك)، أسعار معالجات (إتش100) H100 من إنفيديا.

ويوم الجمعة، أُدرج ما لا يقل عن 8 معالجات (إتش100) على موقع (إيباي) بأسعار تتراوح بين 39,995 دولارًا أمريكيًا وأقل بقليل من 46,000 دولار أمريكي. وقد عرضها بعض تجار التجزئة في الماضي بنحو 36,000 دولار أمريكي.

يُذكر أن (إتش100)، التي أُعلن عنها العام الماضي، هي أحدث الشرائح المتطورة للذكاء الاصطناعي من إنفيديا، وقد جاءت بوصفها خلفًا لشريحة (أي100) A100، التي تُباع بسعر 10,000 دولار أمريكي تقريبًا. ويُطلق على المعالجات «العمود الفقري» لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويستخدم المطورون معالجات (إتش100) لبناء ما يسمى نماذج اللغات الكبيرة، التي تشكل أساس تطبيقات الذكاء الاصطناعي التخاطبي، مثل: روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة (أوبن أي آي) OpenAI.

ويُعد تشغيل هذه الأنظمة مكلفًا ويتطلب أجهزة حاسوب قوية لنقل تيرابايتات من البيانات لأيام أو أسابيع في كل مرة. كما أنها تعتمد على قوة الحوسبة الضخمة حتى يتمكن نموذج الذكاء الاصطناعي من إنشاء نصوص، أو صور، أو تنبؤات.

ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصةً نماذج اللغة الكبيرة، مثل: (جي بي تي)، المئات من وحدات معالجة الرسومات المتطورة من إنفيديا، التي تعمل معًا.

وأنفقت مايكروسوفت مئات الملايين من الدولارات على عشرات الآلاف من شرائح (أي100) للمساعدة في بناء (شات جي بي تي). وتسيطر إنفيديا على الغالبية العظمى من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

وتقدم إنفيديا أيضًا حاسوبها الفائق (دي جي إكس) DGX الذي يحتوي على ثماني وحدات لمعالجة الرسومات التي تعمل معًا. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن خدمات جديدة ستسمح للشركات بتأجير الوصول إلى حواسيب (دي جي إكس) مقابل 37,000 دولار شهريًا. وبهذا السعر، سيستخدم النظام معالجات (أي100) الأقدم من إنفيديا.

وتقول إنفيديا إن (إتش100) هي أول شريحة تُحسَّن لتناسب بنية الذكاء الاصطناعي المحددة التي تدعم العديد من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، والتي تسمى المحولات.

ويقول خبراء الصناعة إن الشرائح الأقوى ستكون ضرورية لبناء نماذج كبرى وأكثر حاجة للبيانات مقارنةً بتلك المتوفرة حاليًا.