شاشة منحنية جديدة من "إيه أو سي" لعشاق الألعاب

كشفت شركة “إيه أو سي” (AOC) شاشتها المنحنية Gaming CQ27G2S/BK الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشتها Gaming CQ27G2S/BK الجديدة تأتي مزودة بلوحة VA قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 x 1440 بيكسل وبكثافة بيكسلات 109 نقطة في البوصة المربعة.

وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بنصف قطر انحناء يبلغ 1500R وإضاءة خلفية WLED. وتصل درجة السطوع إلى 250 نيت، بينما تبلغ نسبة التباين 4000:1، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 121% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 90%.

وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال معدل تنشيط صورة 165 هرتز وزمن استجابة 4 مللي ثانية مع دعم العديد من التقنيات المتطورة مثل Adaptive Sync أو HDMI VRR في النطاق 48 هرتز إلى 165 هرتز.

ويتم توصيل الشاشة بالحواسيب وأجهزة الألعاب عن طريق اثنين من منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4، مع إمكانية تعديل ضبط الشاشة من حيث الارتفاع بمقدار 13 سم والإمالة، كما يمكن استعمال حامل حائط متوافق مع VESA.