شاهد..روبوت ثعباني يمسك الأشياء بطريقة خرطوم الفيل

تمكن مجموعة من المهندسين من ابتكار روبوت متعدد الاستخدامات يحاكي في حركته خرطوم الفيل .

ابتكر مجموعة من المهندسين بجامعة نيو ساوث ويلز، الأسترالية روبوت ثعباني جديد مصنوع من القماش الناعم يحاكي في حركته خرطوم الفيل من أجل التقاط الأشياء والإمساك بها وأيضا تركها دون تعريضها للتلف أو للكسر وفق موقع ”تكنو إكسبلور“.

ويقول القائمون على الاختراع بالجامعة، إنه يمكن استخدامه في عدة مجالات مثل الصناعات والاكتشافات العلمية، ومن الممكن أيضا الاستفادة منه في مجالات الزراعة وصناعات الأغذية حتى من الممكن استخدامه من ضمن التقنيات المستخدمة في مجال الإنقاذ البشري.

وصرح الدكتور ثانه نو دو، وهو مدير مختبر الروبوتات الطبية بجامعة نيو ساوث ويلز، بأن هذا الابتكار من الممكن أن يُطرح للبيع خلال الفترة ما بين 12-16 شهرا في حالة حصول الفريق القائم على الابتكار على شريك لتصنيع الروبوت الجديد، خاصة بعد حصولهم على براءة الاختراع واجتياز الروبوت لاختبارات التكنولوجيا والجودة بنجاح.

وأكد الدكتور دور أيضا أن الروبوت الجديد المستوحى من الطبيعة مصنوع من القماش الناعم والرقيق وخفيف الوزن، والذي يمكنه الإمساك بالأشياء وأيضا لديه القدرة على استعادة الأشياء من داخل الأماكن الضيقة مثل وجود قلم داخل أنبوب.

يحتوي الابتكار أيضا على مستشعر قوي أكثر حساسية من التصميمات السابقة بمقدار 15 مرة حيث يستشف قوة القبضة المطلوبة عند الإمساك بالأشياء حتى يستطيع حملها دون إتلافها أو كسرها، بالإضافة إلى أن الروبوت القماشي الجديد مزود بتقنية آلية تحول القابض من مرن لصلب والعكس، وذلك من أجل الإمساك بأشياء متعددة ومختلفة الأشكال والأوزان.

وأضاف الدكتور دو أن الحيوانات مثل الأفيال والثعابين والأخطبوط تستخدم الهياكل الناعمة في أجسادها من أجل التقاط الأشياء، وذلك الذي أمدهم بفكرة صناعة الروبوت الجديد، فعلى سبيل المثال يحتوي أنف ”خرطوم“ الفيل على 40 ألف عضلة للإمساك بالأشياء، وهذا ما قام الباحثون بتقليده من أجل محاكاة مهارات التقاط الأشياء وتطبيقها داخل الروبوتات دون الإضرار بالأشياء وتعرضها للتلف أو الكسر.