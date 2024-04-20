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شاومي تطلق سماعة البلوتوث ساوند بوكيت الجديدة

منذ 47 دقيقة
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أطلقت شاومي سماعة البلوتوث ساوند بوكيت Sound Pocket الجديدة، التي تتمتع بمقاومة الماء والغبار وفقا لفئة الحماية “آي بي 67” IP67، مما يتيح إمكانية استخدامها على الشاطئ وحمام السباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساوند بوكيت تدعم تقنية “بلوتوث 5.4” وتعمل بقدرة 5 وات، كما يمكن توصيل سماعتين لاسلكيا لإنشاء زوج ستريو.

وتم تجهيز سماعة البلوتوث الجديدة ببطارية سعة 1000 مللي أمبير ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى 10 ساعات، في حين تصل مدة شحنها إلى 3 ساعات.

وتمتاز هذه السماعة بسهولة حملها ونقلها، وذلك بفضل حجمها المدمج وخفة وزنها حيث تأتي بأبعاد 91 × 75 × 43 ملليمترا، بينما يبلغ وزنها 200 غرام، كما أنها تشتمل على عروة مطاطية تتيح إمكانية تعليقها في ميدالية المفاتيح.

    المصدر :
  • الجزيرة

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